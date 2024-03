Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.24 | Überblick

NHL: Peterka erzielt 21. Saisontor - Klarer Sieg gegen Seider

BUFFALO: Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL das deutsche Duell mit Moritz Seider klar für sich entschieden. Beim 7:3-Sieg am Dienstagabend (Ortszeit) der Buffalo Sabres gegen die Detroit Red Wings erzielte Peterka sein 21. Saisontor, Seider blieb bei den Red Wings ohne Torbeteiligung.

Allerdings liegt Buffalo im Rennen um die Playoff-Plätze bereits deutlich im Hintertreffen. Die Red Wings hingegen halten noch Anschluss an einen Widcard-Platz, nach der inzwischen sechsten Niederlage in Folge wird die Luft für Detroit aber immer dünner.

Unterdessen hatte Tim Stützle maßgeblichen Anteil am Sieg seiner Ottawa Senators. Die Kanadier gewannen gegen die Pittsburgh Penguins mit 2:1 nach Verlängerung und beendeten damit ihren Negativlauf von sieben Niederlagen in Folge. Stützle legte den entscheidenden Treffer in der Overtime auf. Dennoch bleiben die Kanadier Schlusslicht in der Atlantic Division der Eastern Conference.

Einen Abend mit vielen Gegentoren erlebte Torwart Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken. Gegen die Vegas Golden Knights verlor Seattle mit 4:5 nach Verlängerung, Grubauer spielte durch. Auch Nico Sturm kassierte eine Niederlage. Seine San Jose Sharks verloren bei den Philadelphia Flyers mit 2:3. Sturm blieb ohne Torbeteiligung.