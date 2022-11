Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Mintzlaff: Leipzigs Finanzen ändern sich nicht nach Mateschitz-Tod

LEIPZIG: RB Leipzig rechnet nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz nicht mit großen finanziellen Veränderungen für den Bundesliga-Club. «Ich erwarte und befürchte keine Veränderungen in der Unterstützung durch Red Bull. Wir werden das, was hier aufgebaut und entwickelt wurde, auch in Zukunft mit der gleichen Leidenschaft und Motivation fortsetzen», sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff der «Sport Bild» (Mittwoch). Er habe auch keinerlei Signale bekommen, dass sich zukünftig etwas ändern werde.

Der österreichische Getränke-Milliardär Mateschitz war vor etwas mehr als einer Woche im Alter von 78 Jahren gestorben. Zu seinem Sport-Imperium gehören neben RB Leipzig und RB Salzburg unter anderem auch der Eishockey-Club Red Bull München sowie die Formel-1-Teams Red Bull und Alpha Tauri. Mateschitz war nicht der alleinige Besitzer von Red Bull, die Mehrheit der Anteile gehören einer Familie in Thailand.