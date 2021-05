Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.05.21 | Überblick

Olympia-Stadt Tokio vor erneuter Verlängerung des Notstands

TOKIO: Der Corona-Notstand für die Olympia-Stadt Tokio wird weniger als drei Monate vor Beginn der Sommerspiele abermals verlängert. Man plane eine Verlängerung bis Monatsende, erklärte der zuständige Minister, Yasutoshi Nishimura, am Freitag. Die Regierung hatte erst kürzlich den Notstand bis zum 11. Mai verlängert. Angesichts der weiter angespannten Lage sei eine Verlängerung «notwendig», hatte Tokios Gouverneurin Yuriko Koike gesagt. Eine offizielle Entscheidung der Regierung wurde noch am Freitag erwartet.

Die Verlängerung des inzwischen dritten Notstands bis zum 31. Mai gilt auch für die stark betroffene westliche Region Osaka. Darüberhinaus soll der Notstand auch auf die Präfekturen Aichi und Fukuoka ausgeweitet werden. Zwar hatte die Olympia-Stadt Tokio während der vergangenen «Goldenen Woche», einer Aneinanderreihung nationaler Feiertage, relativ geringe Neuinfektionen gemeldet. Am Donnerstag waren es 591 Fälle innerhalb von 24 Stunden gewesen. Doch war wegen der Feiertage auch weniger getestet worden. Daher befürchten Experten, dass die Infektionszahlen nun wieder steigen dürften.

Der Notstand bedeutet jedoch keine Ausgangssperren wie in Europa. Die Bürger des Landes sind lediglich aufgefordert, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Tokios Gouverneurin Koike rief die Bevölkerung erneut auf, Kontakte zu anderen Menschen zu vermeiden und möglichst von zu Hause zu arbeiten. In weniger als drei Monaten will das asiatische Inselreich in Tokio die Olympischen Sommerspiele eröffnen - ein Jahr später als geplant.

Boxer wegen Mordes an schwangerer Frau in Puerto Rico angeklagt

SAN JUAN: Der puerto-ricanische Profi-Boxer Félix Verdejo ist wegen des Mordes an einer schwangeren Frau angeklagt worden. Dem Olympia-Viertelfinalisten im Leichtgewicht von 2012 sowie seinem mutmaßlichen Komplizen droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe, wie die US-Bezirksstaatsanwaltschaft in Puerto Rico am Donnerstag mitteilte. Beiden Männern werden demnach auf Grundlage der Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI unter anderem Entführung mit Todesfolge und das Töten eines ungeborenen Kindes vorgeworfen. Beide hätten die Frau vorsätzlich und auf besonders grausame Weise getötet. Der 27 Jahre alte Verdejo habe seinen Mitangeklagten gegen Bezahlung angeheuert.

Nach Medienberichten unter Berufung auf die Strafanzeige handelte es sich bei der ebenfalls 27-jährigen Frau um die Geliebte des verheirateten Boxers. Demnach sollen die mutmaßlichen Täter sie entführt haben, nachdem sie Verdejo erzählt habe, dass sie von ihm schwanger sei. Sie sollen ihr Opfer gefesselt von einer Brücke in eine Lagune in der Hauptstadt San Juan geworfen und dann noch auf sie geschossen haben.

Die Polizei hatte die Frau am 29. April als vermisst gemeldet, vergangenen Samstag wurde ihre Leiche in der Lagune entdeckt. Später stellte sich Verdejo der Polizei. Der Fall um den erfolgreichen Boxer sorgte in den vergangenen Tagen in Puerto Rico für viel Aufsehen.

Ende Januar hatte Puerto Ricos Gouverneur, Pedro Pierluisi, einen Notstand wegen geschlechtsbezogener Gewalt erklärt. Damit wurden unter anderem ein Sonderbeauftragter ernannt und mehr Mittel dem Problem der Gewalt gegen Frauen gewidmet. In dem karibischen US-Außengebiet mit gut drei Millionen Einwohnern hatte die Organisation Observatorium für Geschlechtergleichheit (OEG) im vergangenen Jahr 60 Femizide - Morde an Frauen wegen ihres Geschlechts - und sechs Morde an Transgender-Menschen registriert.

Manchester United und FC Villareal bestreiten Europa-League-Finale

LONDON: Manchester United und der FC Villareal bestreiten das Endspiel der Fußball-Europa-League. Eine Woche nach dem 6:2 im Hinspiel verlor der Tabellenzweite der englischen Premier League am Donnerstagabend zwar mit 2:3 (1:0) das Halbfinal-Rückspiel beim AS Rom, kam aber trotzdem ungefährdet weiter. Der FC Villareal verhinderte ein englisches Finale wie in der Champions League durch ein 0:0 beim FC Arsenal. Die Spanier zogen dank des 2:1-Erfolges im Hinspiel ins Finale ein, das am 26. Mai im polnischen Danzig stattfindet. Drei Tage darauf stehen sich Manchester City und der FC Chelsea in Istanbul im Endspiel der Königsklasse gegenüber.

Verdacht auf Mittelfußfraktur bei Guendouzi - Khedira angeschlagen

BERLIN: Hertha BSC muss in seinem prallen Restprogramm in der Fußball-Bundesliga womöglich auf Mattéo Guendouzi verzichten. Der vom FC Arsenal ausgeliehene Mittelfeldspieler verletzte sich am Donnerstag beim 3:0-Sieg im Nachholspiel der Berliner im Olympiastadion gegen den SC Freiburg. Per Twitter teilte Hertha BSC noch während der Partie mit, dass der Verdacht auf einen Mittelfußbruch bei dem Franzosen bestehe. Der für Guendouzi eingewechselte Sami Khedira konnte die Schlussminuten dann allerdings wegen einer Verhärtung in der Wade auch nicht mehr bestreiten.

Zverev im Madrid-Viertelfinale - Jetzt gegen Sandplatz-König Nadal

MADRID: Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Madrid das Viertelfinale erreicht und steht nun vor der größten auf Sand möglichen Herausforderung. Deutschlands Spitzenspieler setzte sich am Donnerstagabend gegen den Briten Daniel Evans mit 6:3, 7:6 (7:3) durch und zeigte dabei wie schon bei seinem Auftakterfolg gegen den Japaner Kei Nishikori am Mittwoch eine starke Leistung. Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es der gebürtige Hamburger jetzt mit dem Spanier Rafael Nadal zu tun. Der 34-Jährige, der die mit 3,2 Millionen Euro dotierte Veranstaltung bereits fünf Mal gewinnen konnte, bezwang den Australier Alexei Popyrin mit 6:3, 6:3.

Überraschende Niederlagen für Rhein-Neckar Löwen und SC Magdeburg

MANNHEIM: Im Fernduell um den dritten Platz in der Handball-Bundesliga haben sowohl die Rhein-Neckar Löwen als auch der SC Magdeburg überraschend gepatzt. Die Mannheimer verloren am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen die Füchse Berlin mit 24:27 (16:14), Magdeburg unterlag in eigener Halle dem HBW Balingen-Weilstetten mit 26:28 (13:12). Nationalspieler Juri Knorr sicherte GWD Minden beim 27:27 (14:10) gegen den TVB Stuttgart in letzter Sekunde mit einem verwandelten Siebenmeter einen wichtigen Punkt. Wie Balingen verfügt Minden nun über 19 Pluspunkte. Die MT Melsungen setzte sich beim Tabellennachbarn SC DHfK Leipzig mit 33:29 (13:13) durch.

FC Bayern München mit Laureus-Teampreis ausgezeichnet

SEVILLA: Der deutsche Fußballmeister FC Bayern München hat den Laureus-Preis als Mannschaft des Jahres erhalten. Damit würdigte die Laureus World Sports Academy die überragende Saison des letztjährigen Champions-League-Gewinners mit insgesamt sechs Titeln. «Dieser Laureus Award ist nun die krönende siebte Trophäe in einem Jahr, das wir nie vergessen werden», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Die diesjährigen Gewinner wurden im Rahmen einer digitalen Preisverleihung am Donnerstag in Sevilla bekanntgegeben. Dabei gingen die Einzel-Auszeichnungen an Tennis-Stars: bei den Herren an den Spanier Rafael Nadal und bei den Damen an die Japanerin Naomi Osaka.

Olympia-Outfit für Tokio präsentiert: Chic, mintgrün und funktional

DÜSSELDORF: Der Deutsche Olympische Sportbund hat am Donnerstag bei der digitalen Präsentation die Bekleidung für die Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August und die folgenden Paralympics in Tokio vorgestellt. Die vom Sportartikelhersteller Adidas designte Kollektion ist in Trendfarben wie mintgrün und leuchtend gelb gehalten. Das von Athleten mitgestaltete Outfit ist chic, modern und vor allem funktional, was in dem heißen und schwülen Sommer in Tokio wichtig ist. Bisher haben sich laut DOSB 277 Athleten für sie Sommerspiele qualifiziert. Insgesamt wird mit einer Größe des Team Deutschland von rund 400 Sportlern gerechnet.

Lösbare EM-Aufgabe für deutsche Handballer

BUDAPEST: Deutschlands Handballer haben für die Vorrunde der Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei eine lösbare Aufgabe erhalten. Die DHB-Auswahl trifft bei der Endrunde vom 13. bis 30. Januar kommenden Jahres in der Gruppe D auf Österreich, Belarus und Polen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Budapest. «Das ist eine schöne und interessante Gruppe», sagte Bundestrainer Alfred Gislason. «Diese Aufgaben müssen wir alle akkurat lösen, um sauber und sicher in die Hauptrunde zu kommen.» Spielort der deutschen Vorrundenpartien ist Bratislava. Bei der EM 2020 hatte die deutsche Mannschaft den fünften Platz belegt.

Borussia Dortmund verlängert mit Abwehrspieler Passlack bis 2023

DORTMUND: Borussia Dortmund und Felix Passlack gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 22 Jahre alten Außenverteidiger um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Passlack war nach Leihstationen bei der TSG 1899 Hoffenheim, Norwich City und Fortuna Sittard zur laufenden Saison zum Revierclub zurückgekehrt und hat seitdem wettbewerbsübergreifend 13 Spiele bestritten.

Aogo lässt nach verbalem Fehltritt Arbeit als Sky-Experte ruhen

BERLIN: Der frühere Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo wird nach seinem verbalen Fehltritt vorerst nicht mehr als Experte bei Sky auftreten. «Dennis Aogo hat sich entschieden, seine Expertentätigkeit bei Sky vorerst ruhen zu lassen. Dies halten wir für richtig», hieß es in einer Mitteilung des TV-Senders am Donnerstag. Der 34-jährige Aogo hatte schon zuvor bedauert, dass er am Dienstagabend als Sky-Experte bei der Analyse des Champion-League-Halbfinalspiels Manchester City gegen Paris Saint-Germain den Ausdruck «Trainieren bis zum Vergasen» gebraucht hatte.

Eintracht Frankfurt verlängert mit Chandler bis 2025

FRANKFURT/MAIN: Timothy Chandler bleibt dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt langfristig treu. Der dienstälteste Profi der Hessen hat seinen bis Sommer 2022 gültigen Vertrag am Donnerstag vorzeitig um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der neue Kontrakt enthält zudem die Option auf eine noch nicht näher definierte Weiterbeschäftigung im Anschluss an die aktive Spielerkarriere, teilte der Verein mit.

Spenden für Turn-Trainerin Frehse - Vater Hambüchen greift DTB an

BERLIN: Nach der Entlassung ihrer Turn-Trainerin Gabriele Frehse haben die drei Chemnitzer Olympia-Kandidatinnen Sophie Scheder, Emma Malewski und Lisa Zimmermann eine Spendenaktion gestartet. Bei der am vergangenen Freitag gestarteten Aktion kamen bis zum Donnerstagnachmittag durch 103 Spender 20.760 Euro zusammen. Damit war die Zielsumme von 20.000 Euro bereits übertroffen. Dabei hat das Trio des TuS Chemnitz-Altendorf prominente Unterstützung bekommen. Wolfgang Hambüchen, Vater und Trainer von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen, gehört mit zu den Spendern. Zudem solidarisierte sich der Erfolgstrainer in einem Kommentar mit Gabriele Frehse und forderte den Rücktritt von Verantwortlichen im Deutschen Turner-Bund (DTB).