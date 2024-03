Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Leclerc Schnellster in Melbourne vor Verstappen

MELBOURNE: Verstappen muss in Australien Leclerc den Vortritt lassen. Der Ferrari-Fahrer holt sich die Tagesbestzeit im Formel-1-Training. Rekordweltmeister Hamilton klagt: «Da stimmt etwas nicht.»

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat sich vor Weltmeister Max Verstappen die Bestzeit im zweiten Training zum Formel-1-Rennen in Australien gesichert. Der Monegasse war am Freitag im Albert Park Circuit von Melbourne in 1:17,277 Minuten 0,381 Sekunden schneller als der Gewinner der ersten beiden Grand Prix des Jahres. Nur zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari Dritter und bewährte sich damit im Härtetest für einen Renneinsatz. Zuletzt in Saudi-Arabien hatte ihn der erste 18-jährige Brite Oliver Bearman ersetzt, der auch dieses Mal bei Bedarf einspringen würde.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton musste sich im Mercedes mit einem Rückstand von 1,557 Sekunden mit Position 18 begnügen. «Da stimmt etwas nicht», klagte der Engländer über Funk. Haas-Fahrer Nico Hülkenberg landete sogar zwei Ränge davor auf dem 16. Platz. Der dritte Grand Prix des Jahres wird am Sonntag um 5.00 Uhr deutscher Zeit gestartet.

Erwin Kremers sorgt sich um Ex-Clubs Gladbach und Schalke

GELSENKIRCHEN: Beide Clubs stecken in der Krise. Für Schalke 04 ist diese sogar existenzbedrohend. Erwin Kremers sorgt sich aber auch um Borussia Mönchengladbach. Zusammen mit seinem Bruder spielte er für beide.

Ex-Nationalspieler Erwin Kremers sorgt sich um seine ehemaligen Clubs Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. «In Gladbach ist es ähnlich wie auf Schalke: Man muss wieder mehr auf Talente aus dem eigenen Stall oder der Region setzen und jungen Spielern, so wie uns damals, eine Chance geben», sagte der Europameister von 1972 der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 75. Geburtstag am Wochenende.

Mit dem neuen Präsidenten Rainer Bonhof, der bei der Borussia am Dienstag die Nachfolge des bisherigen Amtsinhabers Rolf Königs antrat, hat er schon telefoniert. «Ich habe ihm gratuliert und dabei gesagt, dass er Gladbach wieder nach oben führen soll», sagte der Zwillingsbruder von Helmut Kremers. Beide werden am Sonntag 75 Jahre alt.

Mit Blick auf den kriselnden Zweitligisten aus Gelsenkirchen sagte Erwin Kremers: «Wir brauchen eine Aktion ,pro Schalke', damit dieser tolle Verein wieder auf die Beine kommt.»

Ex-Skispringer Schmitt: Bis zu 280 Meter möglich

PLANICA: Wo ist die Grenze beim Skifliegen? Die 253,5 Meter von Stefan Kraft werden seit Jahren nicht überboten. Martin Schmitt kann sich vorstellen, dass es noch ein gutes Stück weiter geht.

Der ehemalige Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt kann sich vorstellen, dass der Skiflug-Weltrekord in Zukunft noch deutlich verbessert wird. Bei den 253,5 Metern des Österreichers Stefan Kraft müsse noch nicht Schluss sein, sagte Schmitt der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saisonfinale in Planica. «Wenn man die Schanzen größer bauen und den Hang länger ziehen würde, könnte man sich schon vorstellen, mit ähnlichen Geschwindigkeiten noch einmal zehn, 20, 30 Meter weiter fliegen zu können», sagte Schmitt. Es sei aber immer die Frage, «ob das sein muss».

Schmitt hält die Schanzen mit dem derzeitigen Reglement für ausgereizt und «eigentlich am Limit». Um noch größere Weiten zu ermöglichen, wären für den 46 Jahre alten Schwarzwälder einschneidende Änderungen notwendig. «Man könnte eine Flugschanze bauen, die Richtung 270 oder 280 Meter geht. Das ist aber eher Zukunftsmusik. Man müsste keine neue Anlage bauen, aber es wären gewisse Erdarbeiten an den bestehenden Anlagen notwendig», erläuterte Schmitt, der vor 25 Jahren in Planica erstmals den Gesamtweltcup der Skispringer gewann.

Krafts Weltrekord-Flug fand im März 2017 im norwegischen Vikersund statt. In der Folge sprang der Österreicher Gregor Schlierenzauer ein Jahr später in Planica noch einmal 253,5 Meter, griff danach aber in den Schnee. Bei den Frauen verbesserte die Norwegerin Silje Opseth vor einer Woche in Vikersund die Bestmarke auf 230,5 Meter. Einen Sprung auf 236,5 Meter hatte sie zuvor im Probedurchgang nicht stehen können.

Melbourne-Bestzeit für Norris - Formel-1-Unfall von Albon

MELBOURNE: Die Formel-1-Piloten machen es in Melbourne zum Auftakt spannend. Die Spitze liegt ganz eng beieinander. Ein Unfall kostet wertvolle Trainingszeit.

Weltmeister Max Verstappen hat hauchdünn die Formel-1-Bestzeit zum Auftakt in Melbourne verpasst. Der niederländische Red-Bull-Pilot war am Freitag in der ersten einstündigen Einheit zum Grand Prix von Australien gerade einmal 0,018 Sekunden langsamer als Spitzenmann Lando Norris. Der englische McLaren-Pilot fuhr auf dem Albert Park Circuit in 1:18,564 Minuten die schnellste Runde. Dritter wurde Mercedes-Pilot George Russell, dem 0,033 Sekunden auf Norris fehlten. Selbst Verstappens Teamkollege Sergio Perez als Sechster war nur 0,078 Sekunden langsamer als der Spitzenmann. Nico Hülkenberg wurde im Haas 16. und lag 1,040 Sekunden hinter dem Führenden.

Ein Unfall von Williams-Fahrer Alex Albon kostete die Formel-1-Piloten indes kostbare Trainingszeit. Der gebürtige Engländer verlor in Kurve sechs die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Streckenmauer. Dabei demolierte Albon sein Auto, er konnte aber selbstständig aussteigen. Nach rund zehn Minuten Unterbrechung wegen Bergungsarbeiten konnte das Training wieder fortgesetzt werden.

Zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation war auch Ferrari-Pilot Carlos Sainz wieder im Einsatz. Der Spanier drehte bei seinem Härtetest 23 Runden und wurde Achter mit 0,122 Sekunden Rückstand auf Norris. Sainz will die Trainingseindrücke abwarten, ob er sich auch fit genug für den Grand Prix am Sonntag fühlt. Sein Ersatzmann wäre der erst 18-jährige Oliver Bearman. Der Brite hatte Sainz zuletzt in Saudi-Arabien vertreten und war bei seinem Grand-Prix-Debüt gleich Siebter geworden.