Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

«Die Presse»: Djokovic und Morrison haben sich ins Out gespielt

WIEN: Über die Kontroverse um den serbischen Tennisstar Novak Djokovic und das Verhalten des australischen Premierministers Scott Morrison schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Exemplarisch manifestiert sich im Schaukampf zwischen der Nummer eins im Tennis und der Regierung in Canberra die Corona-Kontroverse zwischen vehementen Impfgegnern und Bannerträgern einer Philosophie der absoluten individuellen Freiheit zum einen gegen die Verfechter restriktiver Staatsmaßnahmen und einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung im Kampf gegen eine Pandemie zum anderen. (...)

Djokovic wie Morrison haben sich ins Out gespielt. Ihr Image ist schwer angekratzt. In dem Duell in Melbourne gehen beide als Verlierer vom Court - zumindest in der Publikumsgunst. Eigentlich müssten beide vom Platz fliegen.»

Wasmeier zu Olympia in China: IOC hat «absolut den Faden verloren»

BERLIN: Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier hat die Rolle des Internationalen Olympischen Komitees im Hinblick auf die anstehenden Olympischen Winterspiele in China kritisiert. «Das IOC hat da selbst absolut den Faden verloren, um Olympia weiterhin auch dahin zu bringen, wo auch dem Wintersport gefrönt wird», sagte der Doppel-Olympiasieger von 1994 im Riesenslalom und Super G in einem Interview mit Sportradio Deutschland und fügte hinzu: «Aber es waren natürlich, speziell wenn man Lillehammer vergleicht, eigentlich keine Olympiaden mehr. Annähern war vielleicht noch Vancouver, aber das war halt einfach eine andere Zeit mit 100.000 Besuchern auf der Strecke. Das geht jetzt gar nicht mehr. Unmöglich.»

Unter Bezug auf die aktuelle Corona-Situation sagte der 58-jährige Bayer: «Aber das Land China ist da schon ein schwieriges Land. Vor allen Dingen jetzt mit Corona ist es noch problematischer, weil die halt dann im Prinzip für alles freie Hand haben. Die können entscheiden, ob einer auf die Piste geht.»

Erstmals Anklage auf Grundlage des neuen US-Anti-Doping-Gesetzes

NEW YORK: In den USA ist erstmals ein Mann auf Grundlage des als «Rodchenkov Act» bekannten neuen Anti-Doping-Gesetzes angeklagt worden. Nach Angaben der New Yorker Staatsanwaltschaft und des FBI vom Mittwoch (Ortszeit) soll der 41 Jahre alte Texaner zwei Athleten vor den Olympischen Spielen in Tokio Zugang zu verbotenen Wachstumshormonen und EPO verschafft haben. Er wird zudem beschuldigt, die Medikamente mit falscher Beschriftung von Mittel- und Südamerika aus in die USA importiert und damit gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Die Höchststrafen bei einer Verurteilung belaufen sich in den beiden Anklagepunkten auf zehn und fünf Jahre.

Die Namen der beteiligten Sportler oder Sportlerinnen werden in der Mitteilung nicht genannt. Erwähnte Auszüge aus Textnachrichten sowie Hinweise auf Daten und Ereignisse lassen aber keinen Zweifel daran, dass es sich unter anderem um die nigerianische Weltklasse-Sprinterin und Weitspringerin Blessing Okagbare handelt, die in Tokio im vergangenen Sommer nach einem positiven Dopingtest nicht mehr zum Halbfinale über die 100 Meter antreten durfte. Okabgare, die 2008 Olympia-Silber im Weitsprung gewonnen hatte, hat bislang immer alle Vorwürfe bestritten.

Der «Rodchenkov Act» ist seit Dezember 2020 US-Gesetz und nach dem russischen Whistleblower Grigori Rodschenkow benannt, der das staatlich geförderte Doping-System in Russland rund um die Winterspiele in Sotschi 2014 aufdeckte und in die USA geflohen ist. Es erlaubt der amerikanischen Strafverfolgung, gegen Hintermänner von Doping-Verstößen bei internationalen Wettkämpfen aktiv zu werden. Das Gesetz wird auch kritisiert, unter anderem, weil es nicht für die großen US-Ligen gilt.

Berliner Paar Hase/Seegert EM-Fünfte - Russische Duos dominieren

TALLINN: Die besten deutschen Paarläufer Minerva Hase/Nolan Seegert haben im Kurzprogramm der Eiskunstlauf-EM in Tallinn/Estland nicht den optimalen Tag erlebt. Trotz eines Sturzes beim dreifachen Wurf-Salchow von ihr wurden die EM-Achten aus Berlin am Mittwoch mit 62,21 Punkten noch Fünfte. Ebenfalls von einem Sturz wurde der Auftritt der EM-Siebten Annika Hocke/Robert Kunkel (Berlin) beeinträchtigt. Sie qualifizierten sich mit dem 13. Platz immerhin für die Kür am Donnerstag. Herausragend waren die russischen Paare: An die Spitze kämpften sich die Weltmeister Anastasia Mischina/Aleksandr Gallimow mit 82,36 Punkten. Die Titelverteidiger Jewgenia Tarassowa/Wladimir Morosow folgten auf Platz zwei vor Aleksandra Boikowa/Dimitri Koslowski.

Spaniens Supercup in der Wüste: Real Madrid besiegt Barcelona 3:2

RIAD: Beim Clasico in der Wüste hatte Real Madrid in der Verlängerung das bessere Ende für sich. Die Königlichen um den deutschen Ex-Nationalspieler Toni Kroos bezwangen am Mittwoch im spanischen Supercup-Halbfinale den FC Barcelona im saudi-arabischen Riad mit 3:2 (1:1) und zogen in das Finale ein, in dem der Sieger der Donnerstag-Partie Atletico Madrid gegen Athletic Bilbao am Sonntag der Gegner sein wird.

Rüdiger trifft: Chelsea nach Sieg gegen Tottenham im Ligapokal-Finale

LONDON: Der FC Chelsea hat als erstes Team das Endspiel des englischen Ligapokals erreicht. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel setzte sich am Mittwochabend beim Lokalrivalen Tottenham Hotspur verdient mit 1:0 (1:0) durch, nachdem Chelsea bereits das Hinspiel vor einer Woche mit 2:0 gewonnen hatte. Den einzigen Treffer erzielte Verteidiger Antonio Rüdiger. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der 18. Minute per Kopf für die überlegenen Blues, bei denen Timo Werner und Romelu Lukaku im Angriff starteten, während Kai Havertz nicht im Kader stand.

Corona-Verdacht bei Unions van Drongelen - Becker verlässt Quarantäne

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin kann am Samstag gegen die TSG Hoffenheim möglicherweise wieder auf Sheraldo Becker zurückgreifen, muss aber voraussichtlich auf Rick van Drongelen verzichten. Während Angreifer Becker seine Corona-Quarantäne am Mittwoch verlassen konnte, besteht bei Verteidiger van Drongelen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Wie Manager Oliver Ruhnert dem «Kicker» erklärte, fiel bei van Drongelen am Mittwoch ein Schnelltest positiv aus. Das Ergebnis des PCR-Tests stand zunächst noch aus, möglicherweise liegt dieses erst am Donnerstag vor.

1000 Fans aus der Region beim Spiel Mainz - Bochum zugelassen

MAINZ: 1000 Fans sind beim Spiel des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum zugelassen. Dies teilten die Rheinhessen am Mittwochabend mit Verweis auf die aktuell gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz für regionale Sportveranstaltungen mit. Eintrittskarten erhalten nur Fans mit Dauerkarte aus den Städten Mainz, Wiesbaden und Worms sowie den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms.

Profisport darf in Hamburg doch vor Publikum stattfinden

HAMBURG: Die Heimspiele der Hamburger Fußball-Zweitligisten HSV und FC St. Pauli sowie Bundesligaspiele Hamburger Mannschaften im Hand- und Basketball müssen nun doch nicht als Geisterspiele stattfinden. Wie die für den Sport zuständige Innenbehörde am Mittwochabend mitteilte, wurde Ausnahmeanträgen der Profisportvereine zugestimmt. Demnach sind wie im Kulturbereich nun auch für den Sport im Freien - also auch in Stadien - bis zu 2000 und in Hallen höchstens 1000 Personen zugelassen. Vorausgesetzt werde das 2G-Plus-Zugangsmodell für Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich einen negativen Test vorlegen müssen, sowie die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken.

Red Bull München kämpft in nur einer Partie um Königsklassen-Finale

MÜNCHEN: Nach dem Corona-Ausbruch beim EHC Red Bull München wird das Halbfinale in der Champions League gegen Tappara Tampere aus Finnland in nur einer Partie ausgespielt. Wie der dreimalige deutsche Eishockey-Meister am Mittwoch mitteilte, hat dies nach Absprache mit den beiden Vereinen das Covid-19-Komitee der Königsklasse entschieden. Das K.o.-Spiel findet demnach am 25. Januar in Tampere statt. Im zweiten Halbfinale hatte sich nach zwei Partien Rögle BK aus Ängelholm gegen die schwedischen Landsleute von Frölunda HC durchgesetzt.