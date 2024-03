Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.03.24 | Überblick

Magath über Kroos-Rückkehr in DFB-Elf: «Ich war skeptisch»

FRANKFURT/MAIN: Toni Kroos überzeugt beim Comeback in der DFB-Auswahl alle Kritiker - auch Felix Magath. Der 70-Jährige hat auch eine klare Meinung zur Torwart-Entscheidung für die EM im Sommer.

Toni Kroos hat mit seinen starken Leistungen beim Nationalmannschafts-Comeback auch den kritischen Ex-Trainer Felix Magath überzeugt. «Ich war skeptisch. Ich wusste auch nicht, in welchem Zustand er ist und wie die Mannschaft ihn aufnehmen wird. Aber er war überragend. Er war von Beginn an der Chef», sagte Magath dem TV-Sender Sky.

Es werde auch keine Probleme mit Kapitän Ilkay Gündogan geben, prognostizierte Magath. «Der spielt ja schon ein bisschen länger und er war in den letzten Jahren nie der Chef, sondern immer irgendwo daneben. Deswegen war diese Personalie genau richtig. Toni Kroos wird der Chef sein und da fühlt sich jetzt Ilkay Gündogan viel wohler als zuvor», sagte Magath. «Das ergänzt sich wunderbar.»

Für den ehemaligen Trainer, der in der Bundesliga unter anderem den FC Bayern München, VfL Wolfsburg und VfB Stuttgart trainiert hat, ist auch völlig klar, dass Manuel Neuer die richtige Wahl als Stammtorwart für die EM ist. «Er ist der Beste», sagte der 70-Jährige. «Ich habe ihn ja trainiert. Von den Spielern, die ich gehabt habe, gab es keinen, der diese physischen Qualitäten hat wie Manuel Neuer - was Sprungkraft, Schnelligkeit, Reaktionsvermögen und Ausdauer angeht. Der hat alles.» Neuer habe «uns 2014 schon die Weltmeisterschaft geholt und er wird, wenn er im Tor steht und fit ist, der Rückhalt unserer Mannschaft sein. Da bin ich sicher.»

Länderspiel-Rasen in Frankfurt: DFB bat um Platzbewässerung

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Julian Nagelsmann schimpfte über den schlechten Platz. Daran, dass es rutschig wurde, hatte aber wohl auch der DFB seinen Anteil.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte laut Geschäftsführer Patrik Meyer von der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH einen Anteil an den schwierigen Platzverhältnissen beim Länderspiel der Nationalmannschaft gegen die Niederlande. «Der DFB hatte um Platzbewässerung vor dem Spiel gebeten, obwohl unsere Greenkeeper davon eher abgeraten haben», sagte Meyer dem Portal ran.de und ergänzte: «Der Platz wurde also kurz vor dem Spiel noch rund 15 Minuten bewässert, was insbesondere das Ausrutschen im Bereich der Strafräume erklärt.»

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach dem 2:1 im Testspiel am Dienstagabend die Qualität des Rasens im Frankfurter EM-Stadion bemängelt. «Leider ist der Platz eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe», sagte Nagelsmann bei RTL. «Da gab es viele Situationen im letzten Drittel, als wir weggerutscht sind», sagte Nagelsmann und nannte namentlich Bayern-Profi Jamal Musiala, «der mit seinen Haken leider in dem Fall keinen guten Stand hatte».

Medienvertreter hätten «bereits festgestellt, dass bestimmte Spieler mehr gerutscht sind und andere dafür gar nicht, was bedeutet, dass die gewählten Schuhe eine weitere Ursache sein können», sagte Meyer derweil: «Generell ist es so, dass der Rasen im März erst am Anfang der Wachstumsperiode ist und die Folgen eines sehr nassen Winters noch zu spüren sind.» In Abstimmung mit dem DFB seien «in den letzten Wochen verschiedene Pflegemaßnahmen durchgeführt» worden: «Und vor dem Spiel war der DFB auch mit dem Zustand des Rasens zufrieden.»

Peterka-Treffer zu wenig: Klare Niederlage im deutschen NHL-Duell

BUFFALO: JJ Peterka trifft zwar - doch wirklich Grund zum Feiern hat nur Tim Stützle. Das deutsche Eishockey-Duell in der NHL ist eine klare Angelegenheit.

Ein Treffer von Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat die Niederlage im deutschen NHL-Duell mit Tim Stützle nicht verhindern können. Als Peterka beim 2:6 der Buffalo Sabres gegen die Ottawa Senators am Mittwochabend (Ortszeit) den ersten Treffer für die Gastgeber erzielte, war die Partie beim Stand von 1:5 bereits gelaufen. Stützle blieb trotz der vielen Tore für die kanadischen Gäste ohne Torbeteiligung. Für die Sabres wurde die Teilnahme an den Playoffs in der besten Eishockey-Liga der Welt durch die deutliche Pleite noch unwahrscheinlicher. Auf einen Wildcard-Platz hat das Team bereits acht Punkte Rückstand. Die Senators liegen noch weiter zurück.