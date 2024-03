Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.03.24 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Gwinn warnt: Sieg in Wolfsburg wäre noch keine Vorentscheidung

MÜNCHEN: Sie selbst hat mit den Bayern noch nie in Wolfsburg gewonnen. Das soll sich ändern. Was das für den Titelkampf bedeuten würde, erklärt Nationalspielerin Giulia Gwinn.

Von einer Entscheidung im Meisterkampf der Frauen-Bundesliga will Bayern Münchens Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn auch bei einem Sieg in der kommenden Partie beim VfL Wolfsburg nichts wissen. Es wären «Big Points, wir hätten ein super Polster. Ausruhen dürften wir uns darauf aber nicht», sagte die 24 Jahre alte Verteidigerin in einem Interview dem «Kicker» (Donnerstag) und betonte: «Seit ich beim FC Bayern spiele, habe ich dort nie gewonnen.» Und das ist seit 2019, als Gwinn vom SC Freiburg nach München gewechselt war.

Mit den Bayern steht sie in der Bundesliga vor der Titelverteidigung. In der Tabelle beträgt der Vorsprung auf den Dauerrivalen aus Niedersachsen vier Punkte. Etwas anderes als gegen die anderen Ligarivalen seien die Partien gegen Wolfsburg aber nicht, meinte Gwinn. «Weil die Liga so eng ist, dass jedes Spiel ausschlaggebend sein kann, in welche Richtung es geht», erklärte sie. «Deshalb gehe ich in jedes Spiel mit der gleichen Einstellung», sagte Gwinn vor dem Duell an diesem Samstag (17.45 Uhr, ARD/Magentasport).

Tennisstar Sabalenka in tiefer Trauer: Aber Start in Miami

MIAMI: Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka muss einen Schicksalsschlag verkraften. Trotzdem wird sie beim Tennis-Turnier in Miami antreten.

Tennisstar Aryna Sabalenka hat mit tiefer Trauer auf den Tod ihres ehemaligen Freundes Konstantin Kolzow reagiert. Es sei eine «unfassbare Tragödie, und auch wenn wir nicht mehr zusammen waren, ist mein Herz gebrochen», erklärte sie in einer Mitteilung, die Sabalenka am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichen ließ. Die 25-Jährige bat auch noch darum, ihre Privatsphäre und die ihrer Familie zu respektieren «während dieser schweren Zeit».

Kolzow, ein ehemaliger Eishockey-Spieler aus der NHL, war am Montag mit 42 Jahren gestorben, wie die amerikanische Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf die Polizei von Miami berichtet hatte. Kolzow stammte wie auch Australian-Open-Siegerin Sabalenka aus Belarus.

Beim WTA-Masters in Miami hatte die Weltranglistenzweite zunächst ein Freilos. Ein Turniersprecher bestätigte, dass Sabalenka in der nächsten Runde gegen Paula Badosa aus Spanien am Freitag (Ortszeit) antreten wolle.