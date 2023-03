Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.03.23 | Überblick

Streit um Kündigung zwischen Hertha und Bobic: Gericht sagt Termin ab

BERLIN: Im Streit um die Kündigung von Herthas früherem Geschäftsführer Fredi Bobic ist der für Anfang April angesetzte erste Gerichtstermin abgesagt worden. Das Arbeitsgericht Berlin hat den Termin zur Güteverhandlung wieder aufgehoben, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Hintergrund sei, dass Verfahrensbeteiligte zwischenzeitlich geltend gemacht hätten, dass das Arbeitsgericht nicht zuständig sei. Das Gericht werde nun zunächst ohne mündliche Verhandlung über diese Frage entscheiden, erklärte die Sprecherin.

Italienerin Caputi pfeift DFB-Länderspiel gegen Peru

FRANKFURT/MAIN: Die Italienerin Maria Sole Ferrieri Caputi ist Schiedsrichterin des ersten EM-Testländerspiels der Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Peru. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Die 32 Jahre alte Politikwissenschaftlerin hatte im vorigen Oktober mit dem Spiel zwischen US Sassuolo Calcio und US Salernitana als erste Frau eine Partie in der italienischen Serie A gepfiffen.

Torwart heizt Gerüchte um Wechsel von Ancelotti nach Brasilien an

TANGER: Der brasilianische Fußball-Nationaltorwart Ederson hat die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti nach Brasilien weiter angeheizt. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass er kommt», sagte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Marokko. «Man hat mir gesagt, dass er ein außergewöhnlicher Trainer ist, den alle in der Gruppe mögen. Ein Mann, der eine sehr erfolgreiche Karriere hat, man muss sich nur seinen Lebenslauf ansehen.»

Sandro Wagner verlässt SpVgg Unterhaching am Saisonende

MÜNCHEN: Sandro Wagner verlässt die SpVgg Unterhaching. Wie der bayerische Regionalligist am Donnerstag mitteilte, wird der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler seinen im Sommer auslaufenden Trainer-Vertrag nicht verlängern. «Manfred Schwabl (Präsident) hatte im Frühjahr 2021 den Mut, mich als Trainer zu holen und mir dann sogar die 1. Mannschaft anzuvertrauen, obwohl ich bis dahin kaum Erfahrung hatte. Für dieses Vertrauen werde ich ihm und dem Club immer dankbar sein», äußerte Wagner in einer Vereinsmitteilung.

Frauenfußball-Bundesligist Köln trennt sich von Coach Glass

KÖLN: Frauenfußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Cheftrainer Sascha Glass mit sofortiger Wirkung freigestellt. Damit reagierte der Verein, der sich als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr befindet, auf den Negativtrend von zuletzt zehn sieglosen Spielen in Serie. Der Rückstand des Clubs auf den rettenden zehnten Platz beträgt einen Punkt.

Bayerns de Ligt fehlt Oranje-Team erkrankt

AMSTERDAM: Bayern Münchens Matthijs de Ligt fällt für das erste EM-Qualifikationsspiel der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft aus. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler habe wie Sven Botman, Cody Gakpo, Joey Veerman und Bart Verbruggen mit einer Virusinfektion zu kämpfen. Das Quintett habe am Donnerstag das Trainingslager verlassen, wie das Oranje-Team mitteilte.

Firma von Hitzlsperger steigt bei dänischem Fußballclub Aalborg ein

AALBORG: Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger steigt mit seiner Firma Sports Strategy Excellence 22 beim dänischen Fußballverein Aalborg BK ein. Die Firma, die Hitzlsperger unter anderen gemeinsam mit dem früheren HSV-Vorstand Joachim Hilke und Werder-Bremen-Berater Bernhard Peters leitet, habe rund 20 Prozent der Anteile an dem Club für umgerechnet rund zwei Millionen Euro gekauft, teilte Aalborg BK am Donnerstag mit.

Tennis: Struff in Miami in Runde zwei, Niemeier scheidet aus

MIAMI: Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim Masters-Turnier in Miami die zweite Runde erreicht. Der 32-Jährige aus Warstein, der sich erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hatte, bezwang am Mittwochabend (Ortszeit) den Italiener Fabio Fognini 6:4, 5:7, 6:4. Nächster Gegner für Struff in der Runde der letzten 64 ist der Bulgare Grigor Dimitrow.

Bei Routinekontrolle festgestellt: NFL-Profi an Krebs erkrankt

NEW ORLEANS: Football-Profi Foster Moreau aus der amerikanischen Liga NFL hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der 25-Jährige kündigte daraufhin am Mittwoch (Ortszeit) an, seine Karriere zu unterbrechen. Moreau war in der vergangenen Saison Teamkollege des deutschen Profis Jakob Johnson bei den Las Vegas Raiders, danach war er ohne Vertrag. Die Erkrankung wurde nach seinen Angaben festgestellt, als er sich bei den New Orleans Saints vorstellte und sich dort dem obligatorischen Medizincheck unterzog.

Eiskunstlauf-Paar Hocke/Kunkel bei WM auf Platz neun

SAITAMA: Die Berliner Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel haben in der Kür der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im japanischen Saitama noch einen Sprung nach vorn auf den neunten Platz gemacht. Mit einer fehlerfreien Vorstellung am Donnerstag und 184,60 Punkten konnten sich die EM-Dritten vom 15. Rang nach dem Kurzprogramm noch nach vorne arbeiten.

NHL: Draisaitl bei Oilers-Sieg an allen vier Toren beteiligt

EDMONTON: Eishockey-Star Leon Draisaitl und sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zu einem wichtigen Sieg geführt. Der Kölner Draisaitl bereitete alle vier Tore beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Arizona Coyotes vor.

Morant siegt bei Rückkehr in NBA - Rückschlag für Klebers Mavericks

MEMPHIS: Basketballprofi Ja Morant von den Memphis Grizzlies hat nach seiner Sperre eine erfolgreiche Rückkehr in die NBA geschafft. Zum 130:125-Sieg seiner Mannschaft gegen die Houston Rockets steuerte Morant am Mittwoch (Ortszeit) 17 Punkte bei. Der Topspieler der Grizzlies war von der nordamerikanischen Liga wegen eines umstrittenen Nachtclub-Videos und «ligaschädigenden Verhaltens» für acht Spiele gesperrt worden und kam erstmals wieder zum Einsatz.