Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.23 | Aktualisiert um: 05:05 | Überblick

Nach Notarzt-Einsatz: Leipzig-Fan verstirbt im Krankenhaus

LEIPZIG: Der vor dem Pokal-Achtelfinale zusammengebrochene Fan von RB Leipzig ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte der Club, der in Kontakt mit der Familie der Person steht, am Donnerstag mit. Der Club bot der Familie seine Unterstützung an. Vor dem 3:1 im Pokalspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Mittwoch war der Fan vor dem Stadion kollabiert und musste wiederbelebt werden. Daraufhin hatten die Fans des Titelverteidigers ihre Unterstützung eingestellt, auch die Tore wurden kaum bejubelt. Die Mannschaft hatte den Erfolg nach dem Spiel dem Fan gewidmet und sich seine Genesung gewünscht.

Aufsichtsratswahl bei der Fußball AG des Hamburger SV vertagt

HAMBURG: Die mit Spannung erwartete Hauptversammlung der Fußball AG des Hamburger SV ist am Donnerstag ohne Ergebnis im zentralen Tagesordnungspunkt geblieben. Wie der Club mitteilte, ist die Wahl des neuen Aufsichtsrats vertagt worden. Damit bleibt das Kontrollgremium in seiner bisherigen Zusammensetzung unter der Führung des e.V.-Präsidenten Marcell Jansen bis zur nächsten Hauptversammlung im Amt. Die nächste Versammlung soll zeitnah stattfinden. Bis dahin wird die Kandidatenauswahl für das Kontrollgremium noch einmal intensiv besprochen und intern abgestimmt.

Baltenstaaten und Polen verurteilen Russland-Haltung des IOC

RIGA: Die baltischen Staaten und Polen haben sich in einer gemeinsamen Erklärung der für Sport zuständigen Minister entschieden gegen den Vorstoß des IOC ausgesprochen, russische und belarussische Sportler wieder im Weltsport zuzulassen. «Wir, die Sportminister der baltischen Staaten und Polens, verurteilen die Bemühungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC)», hieß es am Donnerstag von Piret Hartman (Estland), Anda Caksa (Lettland), Jurgita Siugzdiniene (Litauen) und Kamil Bortniczuk (Poland). Das Internationale Olympische Komitee (IOC) um Präsident Thomas Bach hatte zuletzt eine Kontroverse mit der Ankündigung ausgelöst, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus trotz des Krieges in der Ukraine Möglichkeiten zur Teilnahme an internationalen Wettkämpfen eröffnen zu wollen. Damit könnte diesen Sportlern unter neutraler Flagge auch der Weg zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris offen stehen.

Real Madrid macht Boden auf Tabellenführer FC Barcelona gut

MADRID: Real Madrid hat im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft Boden auf Tabellenführer FC Barcelona Boden gut gemacht. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag das Nachholspiel vom 17. Spieltag gegen den FC Valencia mit 2:0 (0:0). Marco Asensio (52. Minute) und Vinicius Junior (55.) sorgten mit einem Doppelschlag für den Erfolg. Durch den Heimsieg verkürzte Champions-League-Sieger Madrid den Rückstand auf Barcelona auf fünf Punkte. Valencia beendet die Partie in Unterzahl, nachdem Gabriel Paulista in der 72. Minute wegen groben Foulspiels Rot gesehen hatte.

Bayern-Basketballer müssen sich Barcelona knapp geschlagen geben

BARCELONA: Die Basketballer des FC Bayern München haben auch das zweite Euroleague-Spiel in Spanien innerhalb von drei Tagen verloren. Am Donnerstag zog der Basketball-Bundesligist trotz einer couragierten Leistung beim Titelkandidaten FC Barcelona mit 70:72 (33:34) den Kürzeren. Zuvor hatten sich die Münchener auch Valencia geschlagen geben müssen. Bester Münchener war Nick Weiler-Babb mit 15 Punkten. Mit Elias Harris, Othello Hunter, Vladimir Lucic und Andreas Obst fehlten den Bayern vier Stammspieler. Zudem mussten sie auf ihren Cheftrainer Andrea Trinchieri verzichten, der aufgrund eines Trauerfalls in der Familie nicht mit nach Barcelona gereist war. Für ihn übernahm der Assistenztrainer Adriano Vertemati.

Zverev-Comeback im Davis Cup gegen die Schweiz

TRIER: Angeführt von Alexander Zverev wollen sich die deutschen Tennis-Herren im Davis Cup wie im Vorjahr für die Gruppenphase qualifizieren. Der Olympiasieger trifft in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz an diesem Freitag in Trier im zweiten Einzel auf den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Zuvor (17.00 Uhr) spielen Oscar Otte und die Schweizer Nummer eins Marc-Andrea Hüsler gegeneinander. Am Samstag (13.00 Uhr) folgt dann zunächst das Doppel, ehe Zverev gegen Hüsler und danach Otte gegen Wawrinka spielt.

Zverev hatte zuletzt vor einem Jahr in Brasilien für Deutschland gespielt, danach die Gruppenphase in Hamburg und die Endrunde in Malaga wegen seiner schweren Fußverletzung aber verpasst. Erst rund um den Jahreswechsel hatte der 25-Jährige in Australien sein Comeback gegeben.

Eintracht Frankfurt verlängert mit Ersatztorhüter Grahl

FRANKFURT/MAIN: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Fußball-Torhüter Jens Grahl verlängert. Der 34-Jährige soll bis 30. Juni 2026 bleiben und im Anschluss dem Club «in anderer Funktion erhalten bleiben», wie die Hessen am Donnerstag mitteilten. «Er ist ein wichtiger Teil des Teams auf und neben dem Platz und sehr wertvoll für das Klima in der Mannschaft», sagte Sportvorstand Markus Krösche. Im Tor von Eintracht Frankfurt ist WM-Teilnehmer Kevin Trapp gesetzt. «Wir haben eine großartige Mannschaft und ein grandioses Torwartteam», sagte Ersatzkeeper Grahl.

Ex-Weltmeister Varane beendet Nationalmannschaftskarriere

PARIS: Der französische Ex-Weltmeister Raphael Varane hat seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft beendet. Das teilte der Verteidiger am Donnerstag auf Instagram mit. Der Innenverteidiger zog damit nach zehn Jahren und 93 Länderspielen einen Schlussstrich. Zuvor hatte bereits Keeper Hugo Lloris seine Laufbahn in der Equipe Tricolore beendet. Varane hatte 2018 mit Frankreich den WM-Titel geholt, bei der Endrunde in Katar Ende des vergangenen Jahres verpasste er im Endspiel gegen Argentinien im Elfmeterschießen den erneuten Titelgewinn nur knapp. Der 29-Jährige gewann außerdem mit Real Madrid viermal die Champions League, seit 2021 spielt er für Manchester United.

Ajax Amsterdam setzt bis Saisonende auf Interimscoach Heitinga

AMSTERDAM: Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam setzt weiter auf den bisherigen Interimscoach John Heitinga. Der ehemalige Bundesliga-Profi von Hertha BSC soll den Traditionsclub mindestens bis zum Saisonende trainieren, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Heitinga (39) hatte in der vergangenen Woche das Amt von Alfred Schreuder übernommen, von dem sich Ajax nach einer Negativserie getrennt hatte. Heitinga war bislang als Nachwuchscoach in Amsterdam tätig. Der frühere Nationalspieler der Niederlande wird Ajax damit auch in den beiden Zwischenrundenspielen der Europa League gegen den 1. FC Union Berlin (16./23.2.) betreuen.

Justiz lässt Vorwürfe gegen ManU-Profi Greenwood fallen

MANCHESTER: Nach gut einem Jahr hat die britische Justiz die Ermittlungen gegen Fußballprofi Mason Greenwood von Manchester United eingestellt. Die Anklagen, die unter anderem auf versuchte Vergewaltigung und Körperverletzungen lauteten, würden nicht weiter verfolgt, teilte die Polizei am Donnerstag in Manchester mit. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Laut Staatsanwaltschaft hätten der Rückzug wichtiger Zeugen und neues Material zur Einstellung der Ermittlungen geführt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler war erstmals im Januar 2022 festgenommen worden. Manchester United hatte Greenwood suspendiert, kurz nachdem die Vorwürfe gegen ihn publik geworden waren. Seitdem durfte er beim englischen Rekordmeister weder spielen noch trainieren. Der Club hatte mitteilte, Greenwood bleibe so lange suspendiert, bis das Verfahren abgeschlossen sei.

Mbappé fällt drei Wochen aus und fehlt gegen die Bayern

PARIS: Superstar Kylian Mbappé vom französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain fällt mindestens drei Wochen aus und fehlt damit im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München. Der WM-Torschützenkönig erlitt beim 3:1-Sieg gegen HSC Montpellier am Mittwoch eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel, wie PSG am Donnerstag mitteilte. Paris trifft am 14. Februar im Achtelfinal-Hinspiel auf den deutschen Rekordmeister. Mbappé musste wegen der Blessur früh ausgewechselt werden. Der 24-Jährige hatte in einem Zweikampf einen Schlag hinter das Knie und auf den Muskel bekommen, wie Trainer Christophe Galtier berichtet hatte.

Innenraumverbot für Mainz-Coach Svensson beim nächsten Pokalspiel

MAINZ: Cheftrainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 ist nach der Beleidigung des Schiedsrichterteams im Pokalspiel gegen den FC Bayern München mit einem Innenraumverbot für das nächste DFB-Pokalspiel belegt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Svensson hatte am Mittwoch in der 82. Minute des Achtelfinales zum Schiedsrichterassistenten gesagt, «seid ihr blind». Referee Deniz Aytekin (Oberasbach) zeigte dem Dänen daraufhin die Rote Karte. Die Mainzer verloren mit 0:4 (0:3). Svensson hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Bobic scheidet aus Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga aus

FRANKFURT/MAIN: Fünf Tage nach seinem Aus bei Hertha BSC hat Fußball-Funktionär Fredi Bobic sein Amt als Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga (DFL) niedergelegt. Dies teilte die DFL am Donnerstag mit. Der 51 Jahre alte Ex-Profi war erst im August 2022 in den Aufsichtsrat gewählt worden. «Der Aufsichtsrat bedauert, dass Fredi Bobic aus dem Gremium ausscheidet», sagte Hans-Joachim Watzke als Vorsitzender. Über eine Nachfolge von Bobic, der auch aus der «Kommission Fußball» ausscheidet, soll die DFL-Mitgliederversammlung im März entscheiden. Die Hertha hatte sich am vergangenen Samstag von Bobic getrennt.

Blinddarm-OP: WM-Start von Norwegens Ski-Ass Braathen gefährdet

COURCHEVEL: Der norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen droht für die alpine WM in Frankreich vom 6. bis 19. Februar auszufallen. Der Führende des Slalom-Weltcups musste sich einer Blinddarmoperation unterziehen, wie er am Donnerstag über die sozialen Medien mitteilte. «Hoffentlich bin ich in ein paar Wochen zurück», schrieb der 22-Jährige. Dazu postete er mehrere Bilder und ein Video von seinem Krankenhausaufenthalt in Zell am See. Braathen stand in fünf der bisherigen sieben Slaloms der Saison auf dem Podest, zweimal ganz oben. Er gilt beim Torlauf der WM als einer der Favoriten. Der Slalom der Herren findet am letzten Tag der Titelkämpfe in Courchevel statt.

Bewerbungsverfahren für neue Formel-1-Teams startet

PARIS: Der Automobil-Weltverband Fia startet ein Bewerbungsverfahren für neue Teams in der Formel 1. «Das Wachstum und die Attraktivität der Formel 1 sind auf einem beispiellosen Niveau», sagte Fia-Präsident Mohammed Ben Sulayem in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung. Deswegen sei nun der richtige Zeitpunkt, dass sich neue Interessenten offiziell um einen Platz im Starterfeld bewerben können. Das bedeutet aber noch nicht sicher, dass es statt der bisherigen zehn Teams künftig elf oder zwölf geben wird. Die Fia stellte klar, dass jeder Bewerber sehr genau geprüft wird. Klare Kriterien gibt es in den Bereichen Technik, Finanzen, Personal und vor allem Nachhaltigkeit. Ex-Rennfahrer Michael Andretti hatte zuletzt angekündigt, gemeinsam mit dem Autobauer Cadillac einen neuen Rennstall aufbauen zu wollen.

Fußballprofi Miura wechselt mit 55 von Japan nach Portugal

OLIVEIRA DE AZEMÉIS: Die japanische Fußball-Legende Kazuyoshi Miura ist im Alter von 55 Jahren aus der Heimat auf Leihbasis zum portugiesischen Zweitligisten UD Oliveirense gewechselt. «King Kazu», wie Miura in Japan auch genannt wird, begann seine Profi-Karriere mit 15 Jahren in Brasilien. In den vier Jahrzehnten seither spielte der als ältester Fußballprofi der Welt geltende Miura auch in Italien, Kroatien und Australien. Als einer der erfolgreichsten Nationalspieler Japans erzielte er in 89 Länderspielen 55 Tore.

Klare Niederlage für NHL-Profi Peterka vor Liga-Pause

BUFFALO: Der deutsche Eishockeyprofi John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres vor der Pause in der NHL eine klare Niederlage bezogen. Buffalo verlor am Mittwochabend (Ortszeit) daheim 1:5 gegen die Carolina Hurricanes. Das Spitzenspiel in der Staffel gewannen die Boston Bruins 5:2 bei den Toronto Maple Leafs. Die Bruins sind mit 39 Erfolgen und nur zwölf Niederlagen klar das beste NHL-Team.

43 Punkte Unterschied: Celtics fegen über Nets hinweg

BOSTON: NBA-Spitzenreiter Boston Celtics hat mit einer beeindruckend dominanten Leistung die Brooklyn Nets mit am Ende 43 Punkten Vorsprung besiegt. Beim 139:96 lagen die Celtics am Mittwochabend zwischenzeitlich sogar mit 49 Punkten vorne und festigten ihren ersten Platz in der Eastern Conference. Die Philadelphia 76ers holten unterdessen einen Sieg gegen die Orlando Magic um die Berliner Franz und Moritz Wagner und revanchierten sich für die unerwartete Pleite am Montag. Franz Wagner kam auf 13 Punkte, sein Bruder kam auf sechs. Das Duell zwischen den Washington Wizards und den Detroit Pistons musste abgesagt werden, weil die Pistons wegen eines Schneesturms noch immer in Dallas feststecken und nicht rechtzeitig nach Detroit reisen konnten.

Starke Konkurrenz für Mihambo und Lückenkemper beim Istaf

BERLIN: Die deutschen Vorzeige-Leichtathletinnen Malaika Mihambo und Gina Lückenkemper erwarten beim Istaf Indoor in Berlin starke Konkurrentinnen. Die Weitsprung-Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin Mihambo trifft bei der 10. Auflage am 10. Februar auf ihre Dauerrivalin Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine und die EM-Dritte Jazmin Sawyers aus Großbritannien, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Auf Sprint-Europameisterin Lückenkemper wartet die EM-Revanche mit dem Duell gegen die Britin Daryll Neita.

Vor Duell mit dem FC Bayern: Sorgen bei PSG um Superstar Mbappé

MONTPELLIER: Knapp zwei Wochen vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München bangt der französische Meister Paris Saint-Germain um seinen Superstar Kylian Mbappé. Der WM-Torschützenkönig hat sich im Spiel beim HSC Montpellier am Mittwoch am Oberschenkel und am Knie verletzt und musste früh ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose zur Schwere der Verletzung steht noch aus.

Rummenigge: Völler ist «Lottogewinn» für DFB und Nationalelf

BERLIN: Der zweimalige Vize-Weltmeister Karl-Heinz Rummenigge hat den neuen Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler als «Lottogewinn für den DFB und die Nationalelf» bezeichnet. «Er hat Fußball-Know-how und selbst auf höchstem Niveau gespielt. Er ist der beste Partner, den sich der Trainer Hansi Flick jetzt wünschen kann. Er braucht jemanden, mit dem er sich auf Augenhöhe austauschen und von dem er Ratschläge annehmen kann», sagte Rummenigge im Interview des Internetportals «t-online.de».

Basketball-Bundesligist Bayreuth wechselt Trainer: Drijencic übernimmt

BAYREUTH: Basketball-Bundesligist medi Bayreuth setzt den Abstiegskampf mit einem neuen Trainer fort. Wie die Oberfranken am Donnerstag mitteilten, löst Mladen Drijencic (57) den bisherigen Coach Lars Masell (42) ab. Nach einem Jahr in Ludwigsburg war Masell 2022 nach Bayreuth zurückgekehrt und hatte dort den Posten übernommen.

U21 in EM-Qualifikation erneut gegen Polen und Israel

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation zur Fußball-EM 2025 erneut auf Polen und Israel. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Bulgarien, Kosovo und Estland, wie die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Nyon ergab. Die Qualifikation für das Turnier im Sommer 2025 in der Slowakei startet bereits im März. Deutschland und die übrigen EM-Teilnehmer steigen jedoch erst nach dem Turnier im Herbst in die Qualifikation ein.

Tennisspielerin Maria erreicht Viertelfinale in Thailand

HUA HIN: Tennisspielerin Tatjana Maria ist bei den Thailand Open in das Viertelfinale eingezogen. Die 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin siegte am Donnerstag 6:0, 6:4 gegen Dajana Jastremska. Bei der WTA-Veranstaltung in Hua Hin trifft Maria im Viertelfinale erneut auf eine Ukrainerin, Gegnerin ist dann Lessia Zurenko.

Minden findet Nachfolger für Trainer Carstens

MINDEN: Handball-Bundesligist GWD Minden trennt sich nach acht Jahren zum Saisonende von Trainer Frank Carstens. Wie der vom Abstieg bedrohte Tabellenvorletzte am Donnerstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit dem 51-Jährigen nicht verlängert. Der ehemalige Spieler der Ostwestfalen hatte das Traineramt im Februar 2015 übernommen. Nachfolger wird zur neuen Saison Adli Eyjolfsson. An der Seite des Isländers, der von den Kadetten Schaffhausen nach Ostwestfalen kommt, wird Aaron Ziercke als Co-Trainer fungieren. Beide haben jeweils einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Das teilte der Club am Donnerstag mit.

Leipzig-Trainer Rose stärkt Werner: «Braucht Vertrauen»

LEIPZIG: Nach seinem trotz eines Tores unglücklichen Pokalauftritts hat RB Leipzigs Trainer Marco Rose seinem Stürmer Timo Werner das Vertrauen ausgesprochen. «Er war ein paar Monate raus und muss jetzt schnell wieder liefern. Er sucht seinen Rhythmus und seine Form. Das ist eine völlig normale Sache», sagte Rose nach dem 3:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Werner schoss kurz vor dem Ende das dritte Leipziger Tor, das den Viertelfinaleinzug des Titelverteidigers endgültig sicherstellte. Zuvor hatte der bis Anfang Januar zwei Monate verletzte Werner gute Möglichkeiten vergeben und war in zahlreichen aussichtsreichen Situationen ins Abseits gelaufen. Eine Auswechslung kam für Rose nicht infrage. «Ich hätte ihn auch 180 Minuten drauf gelassen. Ich weiß, wie es für einen Stürmer ist. Der braucht Vertrauen», sagte der 46-Jährige und bemängelte: «Ich finde es schade, dass die Stimmung am Kippen ist.»

«Schwere Unterleibsverletzung»: Darmstadt lange ohne Bader

DARMSTADT: Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 muss für längere Zeit auf Stammspieler Matthias Bader verzichten. «Matthias Bader hat sich im Regensburg-Spiel eine schwere Unterleibsverletzung zugezogen, die operiert werden musste. Er wird mehrere Wochen ausfallen. Das ist ein herber Verlust für uns», sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag.

Deutsches Davis-Cup-Team mit Zverev und Otte gegen Schweiz

TRIER: Alexander Zverev feiert nach einem Jahr Pause sein Comeback im deutschen Davis-Cup-Team. Der Tennis-Olympiasieger trifft in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz am Freitag in Trier im zweiten Einzel auf den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Zuvor (17.00 Uhr) spielen Oscar Otte und die Schweizer Nummer eins Marc-Andrea Hüsler gegeneinander. Am Samstag (13.00 Uhr) steht dann zunächst das Doppel an, ehe Zverev gegen Hüsler und danach Otte gegen Wawrinka spielt. Änderungen für den Samstag sind bis kurz vor Beginn der jeweiligen Spiele noch möglich. Der Gewinner des Duells qualifiziert sich für die Gruppenphase Mitte September.