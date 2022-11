Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Medien: Djokovic soll Visum für Australian Open erhalten

TURIN: Tennis-Star Novak Djokovic soll australischen Medienberichten zufolge trotz seines Einreiseverbots an den kommenden Australian Open teilnehmen können. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger werde ein Visum von der australischen Regierung erhalten, berichtete zuerst der «Guardian» am Dienstag. Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic hatte das Land nach seiner Einreise zu den Australian Open im Januar dieses Jahres nach einem Rechtsstreit wieder verlassen müssen. Dazu war er mit einem dreijährigen Einreiseverbot für das Land belegt worden.

Umfrage: Knapp ein Drittel glaubt an deutschen Halbfinal-Einzug

FRANKFURT/MAIN: Knapp ein Drittel der Deutschen traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den Einzug ins Halbfinale der WM in Katar zu. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa hervor. 20 Prozent der Befragten rechnen allerdings mit dem Aus in der Vorschlussrunde. An den Titelgewinn glauben nur 7 Prozent, 4 Prozent rechnen mit einer Niederlage im Endspiel am 18. Dezember. Leichter Favorit ist für die Deutschen Titelverteidiger Frankreich, den 13 Prozent wieder als Weltmeister sehen.

Infantino schlägt Feuerpause in Ukraine während Fußball-WM vor

NUSA DUA: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat für die Zeit der Fußball-WM in Katar eine einmonatige Feuerpause im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen. Bei einem Auftritt auf dem G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am Dienstag auf Bali regte Infantino (52) an, dass von Beginn der Weltmeisterschaft am Sonntag bis zum Finale am 18. Dezember die Waffen schweigen. «Wir sind nicht naiv und denken, dass der Fußball die Probleme der Welt lösen kann», sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes. Die WM könne aber «Anlass für eine positive Geste oder ein Zeichen» sein.

Route du Rhum: Segler nach Explosion und Brand an Bord gerettet

SAINT-MALO/FRANKREICH: Der Segler Fabrice Amedeo ist auf hoher See knapp dem Tod entkommen. Bei der Transatlantik-Regatta Route du Rhum war der Franzose nach geplatztem Wasserballasttank am 13. November, Flutung seines Bootes, elektronischem «Blackout» an Bord und Rauchentwicklung bereits auf dem Weg in den portugiesischen Hafen Cascais, als eine Explosion seine Imoca-Yacht am 14. November erschütterte. Eine Stichflamme und Feuer an Bord zwangen den Solosegler in die Rettungsinsel. Von dort musste er mitansehen, wie seine Yacht «Nexans - Art & Fenêtres» binnen 30 Minuten sank. Der 44 Jahre alte ehemalige Journalist wurde nach rund drei Stunden in schwerer See vom Frachter «Maersk Brida» geborgen.

Ronaldo: United-Inhaber «interessieren sich nicht für den Club»

MANCHESTER: Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat scharfe Kritik an den Inhabern von Manchester United geübt. «Die Besitzer des Clubs, die Glazers, sie interessieren sich nicht für den Club, für Profisport», sagte der 37-jährige Ronaldo in einem weiteren Ausschnitt aus seinem aufsehenerregenden TV-Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan. «Manchester United ist ein Marketing-Verein. Sie verdienen Geld durchs Marketing. Es wird schwer für Manchester werden, in den nächsten zwei oder drei Jahren wieder an die Spitze zu kommen.»

23 Punkte von Wagner reichen nicht: Magic verlieren gegen Hornets

ORLANDO: 23 Punkte von Franz Wagner haben den Orlando Magic in der NBA nicht zum Sieg gegen die Charlotte Hornets gereicht, Wagners Team verlor am Montag (Ortszeit) mit 105:112. Weiter in guter Form sind unterdessen die Boston Celtics. Der Finalteilnehmer der vergangenen Saison verbuchte beim 126:122 gegen die Oklahoma City Thunder den siebten Sieg in Serie. Zwischenzeitlich lagen die Celtics mit 15 Punkte in Rückstand, kamen mit einem starken Schlussviertel aber rechtzeitig zurück.

Siegesserie der Eagles in NFL gerissen: Commanders gewinnen

PHILADELPHIA: Die Washington Commanders haben die Siegesserie der Philadelphia Eagles in der NFL beendet. In Philadelphia holten die Commanders am Montag (Ortszeit) ein 32:21 gegen das zuvor einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Die Eagles sind ihren Status als bestes Team der NFL dagegen los und teilen sich die Spitzenbilanz von acht Siegen und einer Niederlage nun mit den Minnesota Vikings. In der starken NFC East ist das Team vor den New York Giants, die auf sieben Siege und zwei Niederlagen kommen, aber weiter Spitzenreiter. Washington verbesserte seine Playoff-Chancen mit dem Erfolg und hat nur noch minimal Rückstand auf den letzten Wildcard-Platz.

Niederländer versteigern WM-Trikots für Arbeitsmigranten

ZEIST: Die niederländische Nationalmannschaft wird ihre WM-Trikots während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zugunsten von Arbeitsmigranten versteigern. Das teilte der Verband KNVB kurz vor der Abreise des Teams an diesem Dienstag mit. Die Niederländer werden sich am Donnerstag in Katar auch mit einigen Arbeitsmigranten treffen und über die aktuelle Situation austauschen.

Kapitän Burkardt muss U21-Comeback verletzt verschieben

HERZOGENAURACH: Kapitän Jonathan Burkardt muss sein Comeback in der deutschen U21-Nationalmannschaft wie befürchtet verschieben. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, fällt der Offensivspieler des FSV Mainz 05 auch für diesen Lehrgang des Europameisters aus. Er fehlt damit im letzten Länderspiel des Jahres am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1) in Ancona gegen Italien.

DFL setzt Bundesliga-Spiele bis März an - Schalke-BVB Topspiel

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat noch vor Beginn der WM in Katar die genauen Spieltermine bis einschließlich Mitte März bekannt gegeben. So findet das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund als Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (11. März, 18.30 Uhr) statt. Dies teilte die DFL am Dienstag bei der Terminierung der Spieltage 20 bis 25 mit. Weitere Topspiele an anderen Spieltagen am Samstagabend sind Stuttgart gegen Tabellenführer FC Bayern München, Dortmund gegen Köln und Frankfurt gegen Bremen.

Neymar und Marquinhos verpassen erstes WM-Training

TURIN: Wegen einer verspäteten Anreise haben Superstar Neymar und Verteidiger Marquinhos das erste Training der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft verpasst. Die beiden Spieler seien erst im Trainingszentrum von Juventus Turin angekommen, als die für 16.00 Uhr angesetzte Übungseinheit schon lief, und hätten den Platz gar nicht mehr betreten, berichtete das brasilianische Sportportal «Globoesporte» am Montagabend (Ortszeit). Später trainierten sie nach Angaben des brasilianischen Verbandes im Fitnessstudio.