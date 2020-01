Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.20

Haaland vor Startelf-Debüt beim BVB - Favre: «An Ausdauer arbeiten»

DORTMUND (dpa) - Angreifer Erling Haaland steht nach seiner Dreierpack-Show vor dem Startelf-Debüt im Dress des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. «Es ist möglich, dass er von Anfang an spielt», sagte BVB-Trainer Lucien Favre vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln. Am Mittwoch bekräftigte Favre allerdings auch, dass Haaland im Anschluss an eine Knieverletzung noch Trainingsrückstand habe. «Er macht das super, aber er muss noch weiter an der Basis-Ausdauer arbeiten.»

Nach Hamburger Pyro-Derby: Streit um Strafe geht weiter

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das juristische Nachspiel des von massiven Pyro-Einsätzen überschatteten Hamburger Zweiliga-Derbys geht weiter. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat beim DFB-Bundesgericht Berufung gegen die Urteile des Sportgerichts gegen den Hamburger SV und den FC St. Pauli eingelegt. Dies teilte der Verband am Mittwoch in Frankfurt/Main mit. Unmittelbar vor Beginn der zweiten Halbzeit des Derbys am Millerntor vom 16. September hatten HSV-Fans nach DFB-Angaben 35 Bengalische Feuer, mindestens 20 Blinker, 21 Feuerwerkskörper und fünf Knallkörper gezündet. Pauli-Zuschauer setzten eine Rauchbombe, 20 Bengalische Feuer und mindestens 20 Blinker ab.

Deutsche Wasserballer dürfen weiter auf Olympia-Teilnahme hoffe

BUDAPEST (dpa) - Deutschlands Wasserballer dürfen weiter auf eine Olympia-Teilnahme hoffen. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm gewann am Mittwoch bei der EM in Budapest mit 15:10 (5:1, 2:5, 5:1, 3:3) gegen Rumänien. Damit geht es für die Auswahl nun gegen Georgien um den neunten Platz. Dieser dürfte zur Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier Ende März in Rotterdam reichen, Rang zehn könnte möglicherweise auch genügen. Allerdings ist das Team auf einen Nachrückerplatz angewiesen, deren genaue Anzahl erst im Februar feststeht. Als Neunte würde die Mannschaft von Stamm auch das Ticket für die WM 2021 in Fukuoka lösen.

Arsenal-Profi Mustafi offen für Wechsel - Berater: «Muss Sinn machen»

LONDON (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Weltmeister und Arsenal-Profi Shkodran Mustafi ist nach Angaben seines Beraters offen für einen Vereinswechsel im Winter. «Wenn jetzt etwas Gutes kommen sollte, würden wir uns Gedanken darüber machen», sagte Kujtim Mustafi, der auch der Vater des Innenverteidigers ist, im Interview mit dem Online-Portal «Transfermarkt». «Wir haben die Karriere von Anfang an so geplant, dass wir keine Angst vor Schritten haben, die auch mal zurückgehen können», sagte er. «Wir werden nicht auf Teufel komm raus einen Wechsel anstreben. Es muss Sinn machen und für ihn passen. Shkodran ist derjenige, der uns die Richtung aufzeigt und vorgibt.»

Fußball-Transfers 2019 weltweit mit Topwerten

ZÜRICH (dpa) - Der Profi-Fußball hat weltweit im vergangenen Jahr einen Transferrekord aufgestellt. Im Männerbereich wurden Wechsel in Höhe von umgerechnet 8,14 Milliarden Euro abgewickelt. Die Summe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent. Das gab der Weltverband FIFA am Mittwoch in seinem jährlichen Bericht bekannt. Demnach wurden international 18 042 Transfers abgewickelt - auch ein Rekord. 15 463 Spieler aus 178 Nationen waren betroffen. Die 8,14 Milliarden Euro verteilten sich allerdings auf nur 14,9 Prozent der internationalen Transfers, bei den anderen 85,1 Prozent wurde keine Ablösesumme fällig.

Görges erreicht dritte Runde der Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Julia Görges ist als erste deutsche Tennisspielerin in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe kämpfte sich am Mittwoch in ihrem Zweitrundenspiel gegen die Kroatin Petra Martic zu einem 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg. Martic ist in der Weltrangliste derzeit höher eingestuft und beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 13 gesetzt. Doch Görges entschied nach 2:06 Stunden auch den dritten Vergleich für sich und spielt am Freitag gegen die US-Amerikanerin Alison Riske um den Einzug ins Achtelfinale. Philipp Kohlschreiber hatte wegen einer Muskelverletzung vor seinem Zweitrundenspiel bei den Australian Open zurückgezogen.

Ausleihe von Real-Verteidiger Odriozola an den FC Bayern perfekt

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat Abwehrspieler Álvaro Odriozola von Real Madrid verpflichtet. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger bis zum Saisonende von den Königlichen ausgeliehen. Der spanische Nationalspieler war im Sommer 2018 von Real Sociedad nach Madrid gewechselt. Dort aber kam er bislang nicht über den Rang eines Ergänzungsspielers hinaus. Odriozola soll den Münchnern helfen, den verletzungsbedingten Engpass in der Defensive zu beheben. Trainer Hansi Flick hatte sich in diesem Winter deshalb eine Verstärkung für die rechte Abwehrseite gewünscht. Zudem lieh Bayern den deutschen U20-Nationalspieler Nicolas Kühn für ein halbes Jahr von Ajax Amsterdam aus.

Telekom plant Fußball-EM 2024: Rechte-Verkauf, aber auch exklusiv

BERLIN (dpa) - Die Telekom hat nach dem überraschenden Kauf der TV-Rechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wichtige Details bekanntgegeben. «Wir wollen die EM nicht verstecken und wollen mehr als die vorgeschriebenen Spiele frei empfangbar übertragen», sagte der Telekom-Manager Henning Stiegenroth der Deutschen Presse-Agentur: «wir wollen mit Partnern zusammenarbeiten.» Stiegenroth erklärte aber auch: «Wir wollen auch Spiele nur für uns.»

Doping-Kronzeuge Jaksche zu Riis-Rückkehr: Nicht geläutert

BERLIN (dpa) - Der frühere Doping-Kronzeuge Jörg Jaksche sieht die Rückkehr des umstrittenen ehemaligen Tour-de-France-Siegers Bjarne Riis in den Radsport kritisch. Dass der Däne geläutert sei, glaubt der Ex-Telekom-Profi nicht. «Das würde mich sehr, sehr wundern. Der sieht nicht ein, dass es scheiße war, was er gemacht hat», sagte Jaksche, der einst unter Riis beim CSC-Team gefahren war, der Deutschen Presse-Agentur. Der 55-jährige Riis ist seit Anfang des Jahres Teammanager beim südafrikanischen World-Tour-Team NTT Pro Cycling, mit dem er in diesen Tagen bei der Tour Down Under in die Saison gestartet ist.

Radstar Froome gibt Comeback bei der UAE-Tour im Februar

LONDON (dpa) - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome will bei der UAE-Tour im Februar sein Comeback geben. Das kündigte der Brite am Mittwoch in einer Mitteilung der Organisatoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. «Ich komme aus einem guten Trainingsblock auf Gran Canaria und freue mich darauf, den nächsten Schritt bei meiner Genesung zu machen», sagte der 34-Jährige. Die UAE-Tour startet am 23. Februar.