Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.19

Rast baut Vorsprung in DTM aus - Vierfach-Erfolg für Audi

BRANDS HATCH (dpa) - Audi hat im zwölften Lauf den Deutschen Tourenwagen-Masters in Brands Hatch einen Vierfach-Erfolg gefeiert.



René Rast verwies am Sonntag seine Markenkollegen Nico Müller aus der Schweiz, den Niederländer Robin Frijns und Loic Duval (Frankreich) in einem engen Rennen auf die Plätze. Nach seinem vierten Sieg in diesem Jahr hat Rast sechs Rennen vor dem Saisonende als Gesamtführender mit 206 Punkten 37 Zähler Vorsprung vor Müller.

Deutscher Radprofi Ackermann holt Bronze bei Straßenrad-EM in Alkmaar

ALKMAAR (dpa) - Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat sich die Bronzemedaille beim Straßenrennen der Europameisterschaften in Alkmaar gesichert.



Nach 172,6 Kilometern musste sich der 25 Jahre alte Pfälzer am Sonntag nur Elia Viviani aus Italien und dem Belgier Yves Lampaert geschlagen geben. Ackermann hatte es bei dem unruhigen Rennen in den Niederlanden in eine 13-köpfige Spitzengruppe geschafft und sich dort mit Viviani und Lampaert noch einmal abgesetzt. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hatte für das EM-Straßenrennen alles auf Ackermann als Kapitän gesetzt. Viviani folgt damit auf seinen Landsmann Matteo Trentin, der im Vorjahr gewann.

Magere Ausbeute für deutsche Motorradpiloten in Österreich

SPIELBERG (dpa) - Die deutschen Motorradpiloten mussten sich beim Weltmeisterschafts-Rennwochenende in Österreich mit einer mageren Punktausbeute bescheiden.



Bester Starter war einmal mehr Marcel Schrötter, der im Moto2-Rennen als Neunter ins Ziel kam. Stefan Bradl verlor im MotoGP zwar 32 Sekunden auf Sieger Andrea Dovizioso aus Italien, holte als 13. aber dennoch drei WM-Punkte. Alle anderen deutschen Starter gingen im Kampf um die Punkte in Spielberg leer aus.

Kapitän Hunt kritisiert Vorverurteilung von Jatta: «Stimmt traurig»

HAMBURG (dpa) - HSV-Kapitän Aaron Hunt hat die Öffentlichkeit für ihren Umgang mit seinem Teamkollegen Bakery Jatta kritisiert und dem Offensivspieler seine uneingeschränkte Unterstützung zugesagt.



«Hier wird ein Junge vorverurteilt, der eigentlich nie eine Chance hatte und sie trotzdem nutzte», schrieb der Fußball-Profi des Hamburger SV in einem emotionalen Post auf Instagram. «Egal, was passiert, was geschrieben oder gesagt wird: Baka, ... dein Verein, deine Stadt, deine (HSV-)Familie steht hinter dir», schrieb der 32-Jährige.

Werder Bremen leiht Dortmunds Toprak aus

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Innenverteidiger Ömer Toprak vom Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund verpflichtet.



Der 30 Jahre alte Abwehrspieler kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis an die Weser, danach ergebe sich nach Club-Angaben vom Sonntag für die Norddeutschen «mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kaufverpflichtung» für den 27-maligen türkischen Nationalspieler. Bei einem festen Kauf ist eine Ablösesumme zwischen fünf und sechs Millionen Euro im Gespräch.

Basketballer dürfen ihre Frauen bei WM ins Teamhotel mitnehmen

TRIER (dpa) - Die deutschen Basketballer dürfen bei der WM in China (31. August bis 15. September) ihre Frauen und Kinder mit ins Teamhotel bringen.



Schon bei der vergangenen EM 2017 hatte Topstar Dennis Schröder seine Familie und Freunde in die Unterkunft der Mannschaft einbuchen dürfen. «Ich fand die Idee gut. Und habe mich entschieden, das für alle zu erlauben», sagte Bundestrainer Henrik Rödl der «Bild am Sonntag». «Man fühlt sich wohl, wenn man in seiner Umgebung Menschen hat, an die man auch im privaten Bereich gewöhnt ist.» NBA-Profi Schröder hatte bereits zuletzt angekündigt, dass ihn seine Ehefrau Ellen und Sohn Dennis Malick Junior zur Weltmeisterschaft begleiten sollen.