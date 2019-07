Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

Brite Yates holt sich zweiten Tour-Etappensieg - Alaphilippe in Gelb

FOIX (dpa) - Simon Yates hat die dritte und letzte Pyrenäen-Etappe der 106. Tour de France gewonnen.



Der Brite siegte am Sonntag auf dem 15. Teilstück nach 185,5 Kilometern von Limoux nach Foix Prat d'Albis vor Vortagessieger Thibaut Pinot aus Frankreich und dem Spanier Mikel Landa. Damit sicherte sich Yates seinen zweiten Etappenerfolg. Bester Deutscher nach einer erneut famosen Leistung wurde Emanuel Buchmann als Vierter. Damit bleibt der 26-Jährige im Gesamtklassement als Sechster weiter in der Spitze. Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte der Franzose Julian Alaphilippe, der aber erstmals schwächelte und als Elfter wertvolle Zeit auf Verfolger Geraint Thomas verlor. Der britische Vorjahressieger wurde Tagessiebter.

Irlands Golfer Lowry triumphiert bei 148. British Open

PORTRUSH (dpa) - Shane Lowry hat die 148. British Open gewonnen. Der 32 Jahre alte Golfprofi aus Irland feierte am Sonntag beim Traditionsturnier den bisher größten Erfolg seiner Karriere.



Lowry siegte an der nordirische Küste mit einem Gesamtergebnis von 269 Schlägen vor dem Engländer Tommy Fleetwood (275) und dem Amerikaner Tony Finau (277). Für seinen ersten Major-Sieg erhielt Lowry die «Claret Jug»-Trophäe und ein Preisgeld von rund 1,93 Millionen US-Dollar. US-Superstar Tiger Woods, Nordirlands Lokalmatador Rory McIlroy sowie der deutsche Amateur-Europameister Matthias Schmid waren bei dem mit 10,75 Millionen Dollar dotierten Turnier bereits nach zwei Tagen am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.

Springreiter Farrington siegt im Großen Preis von Aachen

AACHEN (dpa) - Kent Farrington hat beim CHIO den Großen Preis von Aachen gewonnen. Der Springreiter aus den USA setzte sich am Sonntag auf Gazelle mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen durch.



Der 38-Jährige aus Greenwich/Connecticut verwies den ebenfalls fehlerfreien Daniel Deußer auf Tobago Z auf den zweiten Platz. Weltmeisterin Simone Blum kam als zweitbeste Deutsche mit ihrer Erfolgsstute Alice hinter dem Briten Ben Maher auf Explosion auf den vierten Rang. Beide Paare hatten jeweils einen Abwurf.

Weitspringerin Mihambo siegt wieder - Zwei Europarekorde in London

LONDON (dpa) - Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat ihre Siegesserie beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in London eindrucksvoll fortgesetzt.



Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz gewann die Konkurrenz am Sonntag mit 7,02 Metern - es war ihr fünfter Erfolg im fünften Stadion-Wettkampf der WM-Saison. Sie sorgte für den einzigen deutschen Sieg bei der der zweitägigen Veranstaltung.

«Bild»: Amiri-Wechsel von Hoffenheim nach Leverkusen nimmt Form an

BERLIN (dpa) - TSG 1899 Hoffenheims Mittelfeldspieler Nadiem Amiri soll sich nach Informationen der «Bild»-Zeitung mit Bayer Leverkusen auf einen Fünfjahresvertrag verständigt haben.



Wie die Zeitung am Sonntagabend berichtete, soll es zwischen den beiden Fußball-Bundesligisten aber noch unterschiedliche Vorstellungen über die Ablöse für den U21-Nationalspieler geben. Demnach will der Werksclub für den 22-Jährigen angeblich weniger als zehn Millionen Euro zahlen. Amiris Kontrakt bei den Sinsheimern läuft am Ende der kommenden Saison aus, danach wäre er ablösefrei. Hoffenheim will aber wohl 14 Millionen Euro für Amiri haben.

Darts-Profi Hopp holt ersten Sieg bei World Matchplay

BLACKPOOL (dpa) - Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp hat beim zweitwichtigsten Turnier der Welt erstmals das Achtelfinale erreicht.



Am Sonntagnachmittag schlug der 22 Jahre alte Hesse beim World Matchplay in Blackpool überraschend Dave Chisnall aus England mit 11:9. Hopp lag in der spannenden Partie bereits mit 8:9 hinten, entschied das Duell mit viel Nervenstärke aber doch noch für sich. Für den «Maximiser» ist es der erste Sieg beim World Matchplay, bei seinem Debüt im Vorjahr hatte er gleich zum Auftakt gegen Ian White verloren. Im Achtelfinale trifft Hopp auf den Sieger des Duells der beiden Engländer Michael Smith und Jamie Hughes.

Deutsches Säbel-Team verliert Gefecht um Bronze gegen Italien

BUDAPEST (dpa) - Die deutschen Säbelfechter haben bei der WM in Budapest mit der Mannschaft Bronze verpasst.



Max Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo und Björn Hübner-Fehrer verloren am Sonntag das Gefecht um Platz drei gegen Italien mit 38:45. Der Deutsche Fechter-Bund wartet damit weiter auf die erste Medaille der Titelkämpfe in der ungarischen Hauptstadt. Die deutschen Florettfechterinnen und Degenherren verpasstem am Sonntag derweil die Finalkämpfe um die Medaillen am Montag. Gold ging an Südkorea.

Deutsches Team erstmals Europameister im 7er-Rugby

LODZ (dpa) - Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat erstmals den EM-Titel im olympischen 7er-Rugby gewonnen.



Im Finale des zweiten Turniers der Grand-Prix-Serie im polnischen Lodz schlug das Team von Bundestrainer Vuyo Zangqa Spanien mit 28:14 (14:7). Beim ersten Turnier vor einem Monat in Moskau hatte das deutsche Team den vierten Rang belegt. In der Gesamtwertung der beiden Turniere kam Deutschland auf Platz eins und wurde somit Europameister. Der Titel ist ein kleiner Trost nach der Enttäuschung über die verpasste Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Renard als Nationaltrainer Marokkos zurückgetreten

RABAT (dpa) - Hervé Renard hat am Sonntag sein Amt als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Marokkos niedergelegt.



Renard war seit Februar 2016 Trainer der Nationalmannschaft gewesen und hatte Marokko im vergangenen Jahr zur WM nach Russland geführt. Beim am Freitag zu Ende gegangenen Afrika Cup war seine als Mitfavorit gestartete Mannschaft im Achtelfinale gegen den Außenseiter Benin im Elfmeterschießen ausgeschieden.

Russischer Boxer nach Kopfverletzung ins künstliche Koma versetzt

OXON HILL/USA (dpa) - Der russische Profi-Boxer Maxim Dadaschew ist nach einer bei einem Kampf in Oxon Hill/USA erlittenen Kopfverletzung in ein künstliches Koma versetzt worden.



Superleichtgewichtler Dadaschew hatte am Freitagabend (Ortszeit) in dem Kampf gegen Subriel Matias (Puerto Rico) schwere Treffer hinnehmen müssen, so dass sein Trainer zum Ende der elften Runde das Handtuch zum Zeichen der Aufgabe warf. Danach wurde der 28 Jahre alte Boxer auf einer Trage aus dem Ring gebracht und anschließend im Krankenhaus operiert.

Fan-Prügelei und Polizeieinsatz bei Gladbach-Testspiel am Tegernsee

ROTTACH-EGERN (dpa) - Das Testspiel des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gegen Rayo Vallecano (2:1) ist am Samstagabend von Fan-Ausschreitungen und einem Polizeieinsatz überschattet worden.



Kurz nach Beginn der Partie in Rottach-Egern am Tegernsee kam es zu einer Prügelei zwischen rund 40 spanischen Fans und einigen Anhängern der Borussia, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es sei «kurzzeitig zu tumultartigen Szenen» gekommen. Die Polizeiinspektion Bad Wiessee ermittelt nach den Ausschreitungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Werth reitet am 50. Geburtstag zum Kür-Sieg in Aachen

AACHEN (dpa) - Isabell Werth hat am Sonntag zum 13. Mal den Großen Dressur-Preis von Aachen gewonnen.



An ihrem 50. Geburtag setzte sich die Reiterin aus Rheinberg beim CHIO in der Kür durch. Für die Prüfung mit der Stute Bella Rose erhielt die erfolgreichste Reiterin der Welt 90,450 Prozent. Auf Platz zwei folgte Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime (89,660). Zuvor hatte Werth beim größten Reitturnier der Welt bereits den Grand Prix und den Special gewonnen.

Rockenfeller siegt bei DTM-Premiere in Assen - Rast Fünfter

ASSEN (dpa) - Halbzeitmeister René Rast hat in seinem 50. Rennen im Deutschen Tourenwagen-Masters den vierten Saisonsieg verpasst.



Der DTM-Spitzenreiter musste sich am Sonntag auf dem TT Circuit im niederländischen Assen im zehnten von 18 Läufen mit dem fünften Platz begnügen. Das zweite Rennen bei der DTM-Premiere gewann Audi-Markenkollege Mike Rockenfeller vor Samstags-Sieger Marco Wittmann im BMW und Audi-Pilot Nico Müller. Nach dem spannenden Rennen mit vielen Positionswechseln verteidigte Rast mit nunmehr 158 Punkten die Führung in der Gesamtwertung vor Müller mit 136 Zählern.

Deutsche Wasserballer mit Rekordsieg ins WM-Viertelfinale

GWANGJU (dpa) - Die deutschen Wasserballer haben auf dem Weg in ihr erstes Viertelfinale seit acht Jahren die Pflichtaufgabe gegen Südafrika mit einem Rekord gelöst.



Das 25:5 (5:2, 6:0, 9:1, 5:2) am Sonntag in Gwangju war der höchste WM-Sieg einer deutschen Auswahl. In der Runde der letzten Acht ist am Dienstag (8.30 Uhr/MESZ) Weltmeister Kroatien der Gegner.

Brustschwimmer Peaty schwimmt ersten Weltrekord bei WM in Südkorea

GWANGJU (dpa) - Brustschwimm-Star Adam Peaty hat den ersten Weltrekord bei der Schwimm-WM in Südkorea aufgestellt.



Der 24 Jahre alte Brite schlug am Sonntag in Gwangju im Halbfinale über 100 Meter Brust nach 56,88 Sekunden Minuten an. Der Olympiasieger unterbot damit seine eigene alte Bestmarke von den European Championships im vergangenen Jahr in Glasgow um 22 Hundertstelsekunden.

Deutsche Freistil-Frauen nach Olympia-Ticket Final-Achte

GWANGJU (dpa) - Die deutschen Freistilschwimmerinnen Jessica Steiger, Julia Mrozinski, Reva Foos und Annika Bruhn sind bei der WM in Gwangju am Sonntag im Staffel-Finale über 4 x 100 Meter Achte geworden.



Es war am Sonntag das einzige Finale mit deutscher Beteiligung. Das Olympia-Ticket hatten sie ebenso wie das deutsche Männer-Quartett im Vorlauf gelöst. Der Sieg bei den Frauen ging an Australien. Bei den Männern verteidigten die Amerikaner ihren Titel.

3. Liga: Unentschieden im Aufsteiger-Duell - Uerdingen gewinnt

CHEMNITZ (dpa) - Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang hat sich der Chemnitzer FC bei seiner Rückkehr in die 3. Fußball-Liga einen Punkt erkämpft.



Die Mannschaft von Trainer David Bergner trennte sich zum Saisonauftakt im Aufsteigerduell vom SV Waldhof Mannheim am Sonntag 1:1 (0:1). Der KFC Uerdingen um Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz setzte sich in seiner Auftaktpartie gegen den Halleschen FC knapp mit 1:0 (0:0) durch.

ALBA Berlin holt Ex-NBA-Profi Cavanaugh - Clifford verlässt Club

BERLIN (dpa) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat den früheren NBA-Profi Tyler Cavanaugh verpflichtet.



Der 25 Jahre alte Amerikaner unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie ALBA am Sonntag mitteilte. Nach zwei Jahren bei ALBA wird der US-Center Dennis Clifford die Berliner hingegen verlassen.

Medien: Weitere Absagen bei US-Basketballern für WM in China

HOUSTON (dpa) - Die US-Basketballer müssen Medienberichten zufolge die nächsten Absagen von NBA-Profis für die Weltmeisterschaft in China verkraften.



Nach Superstar Anthony Davis sollen nun auch James Harden, CJ McCollum und Eric Gordon ihren Verzicht auf das Turnier (31. August - 15. September) erklärt haben. Größter Verlust für den Titelverteidiger ist das Aus von Aufbauspieler Harden von den Houston Rockets. Er habe Nationalcoach Gregg Popovich bereits mitgeteilt, dass er nicht zur Verfügung stehe, sagte der wertvollste Spieler der NBA-Saison 2017/18 dem «Houston Chronicle».

Box-Legende Manny Pacquiao holt weiteren WM-Titel

LAS VEGAS (dpa) - Die philippinische Boxlegende Manny Pacquiao hat seiner glanzvollen Karriere einen weiteren Titel hinzugefügt.



Der 40-Jährige bezwang am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas den Amerikaner Keith Thurman nach Punkten (115:112, 115:112, 113:114) und nahm ihm damit den Super-WM-Titel des Verbandes WBA im Weltergewicht ab. Pacquiao schlug seinen bis dahin ungeschlagenen, zehn Jahre jüngeren Gegner bereits in der ersten Runde zu Boden. Für Pacquiao war es der 62. Sieg in seinem 71. Profikampf, 39 davon durch K.o. Er gilt auf den Philippinen als Volksheld.