Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.19

Wasserspringer Punzel und Massenberg gewinnen WM-Bronze

GWANGJU (dpa) - Tina Punzel und Lou Massenberg haben bei der Schwimm-WM Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen.



Im nicht-olympischen Mixed-Wettbewerb sicherten die Europameister am Samstag die insgesamt sechste deutsche Medaille der Titelkämpfe in Südkorea. Mit 301,62 Punkten mussten sie sich nur knapp den siegreichen Australiern Maddison Keeney und Matthew Carter (304,86) sowie den Kanadiern Jennifer Abel und Francois Imbeau-Dulac (304,08) geschlagen geben. Für die Wasserspringer war es die erste Medaille der Titelkämpfe in Gwangju.

Testspielsieg gegen Ex-Coach Klopp: Dortmund schlägt FC Liverpool

NOTRE DAME/INDIANA (dpa) - Mit einem Testspiel-Erfolg gegen den FC Liverpool von Ex-Trainer Jürgen Klopp hat Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund seine US-Sommertour abgeschlossen.



Der BVB setzte sich am Freitag (Ortszeit) gegen den Champions-League-Sieger knapp mit 3:2 (1:1) durch. Paco Alcácer erzielte nach drei Minuten die Führung der Borussen. Die Engländer glichen durch Harry Wilson (35.) noch vor der Halbzeitpause aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Thomas Delaney (53.) den BVB erneut in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Jacob Bruun Larsen (58.) auf 3:1. Liverpools Rhian Brewster traf per Elfmeter in der 75. Minute zum Endstand.

Sabitzer im Testspiel verletzt - RB Leipzig beendet Trainingslager

SEEFELD (dpa) - Marcel Sabitzer wird dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in der Vorbereitung auf die neue Saison fehlen.



Der Mittelfeldspieler zog sich beim 3:2-Testspielsieg am Freitagabend gegen Galatasaray Istanbul im österreichischen Seefeld ein Supinationstrauma im rechten Sprunggelenk zu, wie der Vorjahresdritte am Samstag twitterte. Wie lang der 37-malige österreichische Nationalspieler nach der gewaltsamen Überdehnung aussetzen muss, teilte Leipzig nicht mit. Der Teilnehmer an der Champions League hat am Samstag sein Trainingslager beendet und ist aus Seefeld abgereist.

Manchester United gewinnt in Singapur gegen Inter Mailand

SINGAPUR (dpa) - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United ist mit einem Sieg gegen Inter Mailand in den International Champions Cup gestartet.



Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann am Samstag in Singapur 1:0 (0:0) gegen den italienischen Traditionsverein. Stürmer Mason Greenwood erzielte in der 76. Minute das einzige Tor der Partie. Der frühere Wolfsburger Ivan Perisic (Kroatien) wurde bei Inter zur Halbzeit eingewechselt.

Kaiserslautern zum Drittliga-Start nur 1:1 - Duisburg zunächst vorn

KAISERSLAUTERN (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat den Auftakt in die neue Saison der 3. Fußball-Liga verpatzt.



Die Pfälzer trennten sich am Samstag im Duell zweier ehemaliger Bundesligisten nur 1:1 (1:0) von der Spielvereinigung Unterhaching. Florian Pick brachte die Roten Teufel zunächst in Führung (19. Minute), ehe Hachings Lucas Hufnagel nach sehenswerter Vorarbeit von Luca Marseiler der Ausgleich (50.) gelang. Erster Spitzenreiter ist zunächst der MSV Duisburg. Der Zweitliga-Absteiger gewann dank einer starken zweiten Halbzeit und eines gut aufgelegten Moritz Stoppelkamp 4:1 (1:1) gegen Sonnenhof Großaspach.

Deutsches Dressur-Team gewinnt erneut CHIO-Nationenpreis

AACHEN (dpa) - Die deutsche Dressur-Mannschaft hat zum achten Mal in Folge den Nationenpreis beim CHIO in Aachen gewonnen.



Das Team von Bundestrainerin Monica Theodorescu setzte sich am Samstag nach der zweiten Teilprüfung unangefochten vor Dänemark und dem US-Team durch. Die Einzelwertung des Grand Prix Special gewann Isabell Werth aus Rheinberg mit Bella Rose knapp vor Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime.

Fecht-WM: Säbelfechter im Viertelfinale - Degendamen ausgeschieden

BUDAPEST (dpa) - Die deutschen Team-Europameister im Säbelfechten haben bei der WM in Budapest das Viertelfinale erreicht und jetzt schon wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation gesammelt.



Max Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo und Björn Hübner-Fehrer gewannen am Samstag ihr entscheidendes Duell mit Kanada 45:42. Die Mannschaft der deutschen Degenfechterinnen mit Alexandra Ndolo, Alexandra Ehler, Ricarda Multerer und Beate Christmann verlor dagegen ihr zweites Gefecht mit 28:29 gegen Italien und erreichte nur die Platzierungsrunde, in der Kanada der erste Gegner ist.

Wittmann gewinnt DTM-Premiere in Assen - Spitzenreiter Rast Dritter

BERLIN (dpa) - Der Fürther Marco Wittmann hat das erste Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters im niederländischen Assen gewonnen.



Auf dem 4,5 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs, auf dem auch die MotoGP seit Jahrzehnten WM-Läufe austrägt, setzte sich der BMW-Pilot bei starken Regenfällen und nasser Fahrbahn vor dem Schweizer Nico Müller im Audi durch. Den dritten Platz im neunten von 18 Saisonrennen sicherte sich DTM-Spitzenreiter René Rast (Audi). Aufgrund der Witterungsbedingungen wurde das Rennen hinter dem Safety Car gestartet.

Nach Tour-Sturz: Schachmann droht bis zum späten Herbst auszufallen

TOURMALET (dpa) - Der deutsche Straßenrad-Meister Maximilian Schachmann dürfte nach seinem vorzeitigen Aus bei der Tour de France auch weitere Highlights dieser Radsport-Saison verpassen.



Der 25 Jahre alte Berliner brach sich am Freitag beim Einzelzeitfahren in Pau drei Knochen der Mittelhand und dürfte damit auch bei der Deutschland-Tour (29. August bis 1. September) nicht starten können. «Er wird erst spät im Herbst wieder zurückkommen», sagte Teamchef Ralph Denk dem ZDF. Schachmann war beim Zeitfahren gestürzt und dabei auf die Hand gefallen.