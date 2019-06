Von: Redaktion DER FARANG | 15.06.19

BVB will Berichte über mögliche Hummels-Rückkehr nicht kommentieren

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund will zu einer möglichen Rückkehr von Fußball-Weltmeister Mats Hummels von Bayern München zum BVB vorerst nicht inhaltlich Stellung beziehen.



BVB-Sportdirektor Michael Zorc teilte der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mit: «Ich möchte die Gerüchte aktuell nicht kommentieren.» Laut Berichten von «Bild» und «Sport Bild» vom Freitagabend planen die Dortmunder, den 30 Jahre alten Innenverteidiger zur kommenden Saison zurückzuholen. Es habe bereits «konkrete Gespräche» mit dem FC Bayern gegeben. Hummels und der FC Bayern haben sich bislang nicht geäußert. Eine dpa-Anfrage wollte Vater Hermann Hummels am Samstag ebenfalls nicht kommentieren.

RB-Geschäftsführer Mintzlaff verteidigt Kooperation mit Paderborn

LEIPZIG (dpa) - Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von RB Leipzig hat Unverständnis über Kritik an der geplanten Kooperation mit dem künftigen Bundesliga-Konkurrenten SC Paderborn geäußert.



Die avisierte Zusammenarbeit der beiden Fußball-Clubs hatte teilweise heftige Reaktionen ausgelöst. Der Wettbewerb zwischen beiden Clubs sei gewährleistet, betonte Mintzlaff in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Internet-Portals «Sportbuzzer». Er bestritt darin, dass man das Thema unterschätzt habe.

Tennisprofi Struff scheitert im Halbfinale von Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist im Halbfinale des Rasen-Tennisturniers von Stuttgart gescheitert.



Der French-Open-Achtelfinalist verlor am Samstag ein umkämpftes Match gegen den Italiener Matteo Berrettini 4:6, 5:7 und wartet damit auch nach seinem siebten Halbfinale weiter auf sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour. Die Nummer 38 der Tennis-Welt war letzter verbliebener deutscher Teilnehmer in dem mit 754 540 Euro dotierten Turnier. Berrettini stand bereits Anfang Mai in München im Endspiel und trifft am Sonntag auf den erst 18-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Tennisspielerin Maria verliert Halbfinale in Nottingham

NOTTINGHAM (dpa) - Tennisspielerin Tatjana Maria hat das Endspiel beim Rasenturnier in Nottingham verpasst.



Nach gewonnenem ersten Satz blieb die 31-Jährige aus Bad Saulgau am Samstag gegen die Kroatin Donna Vekic ohne Chance und verlor 7:5, 0:6, 0:6. Maria ist die Nummer 56 der Tennis-Welt und war als Außenseiterin ins Halbfinale eingezogen. Vekic ist 22. der Welt und bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Turnier an Position zwei gesetzt.

Hannover-Trainer Slomka: Aufstieg spätestens im zweiten Jahr

HANNOVER (dpa) - Nach dem Abstieg von Hannover 96 aus der Fußball-Bundesliga will der zurückgekehrte Trainer Mirko Slomka die Rückkehr in die Erstklassigkeit spätestens in zwei Jahren geschafft haben.



Mit Blick auf die starke Konkurrenz erklärte Slomka in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Internetportals «Sportbuzzer»: «In dieser Saison ist es nicht leicht. Es sind große Clubs drin, es ist vielleicht die beste 2. Liga, die es jemals gegeben hat. Perspektivisch muss es im zweiten Jahr klappen.»

Brasilien schlägt Bolivien im Auftaktspiel der Copa América

SÃO PAULO (dpa) - Gastgeber Brasilien hat Außenseiter Bolivien in der ersten Partie der Copa América geschlagen.



Die Seleção setzte sich am Freitag (Ortszeit) zum Auftakt der südamerikanischen Regionalmeisterschaft in São Paulo mit 3:0 (0:0) gegen die bolivianische Nationalmannschaft durch. Philippe Coutinho verwandelte in der 50. Minute einen Strafstoß nach Handspiel von Adrian Jusino. Nur drei Minuten später erhöhte Coutinho zum 2:0. In der 85. Minute traf Everton zum 3:0 Endstand.

Fürstin Charlène von Monaco startet 24-Stunden-Klassiker in Le Mans

LE MANS (dpa) - Mit dem Startsignal von Monacos Fürstin Charlène hat der 24-Stunden-Klassiker von Le Mans begonnen.



Angeführt von Toyota-Pilot Mike Conway von der Pole Position machte sich das Feld am Samstag bei einem der wichtigsten Motorsport-Rennen der Welt auf den Weg. Die harte Langstrecken-Prüfung auf dem Circuit de la Sarthe wird zum 87. Mal ausgetragen. Prominentester Teilnehmer ist der frühere Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso.

Slalom-Kanute Tasiadis feiert Weltcup-Sieg - Funk wird Zweite

LONDON (dpa) - Die deutschen Slalom-Kanuten haben zum Weltcup-Auftakt einen Sieg und einen weiteren Podiumsplatz eingefahren.



Der WM-Dritte Sideris Tasiadis aus Augsburg setzte sich im Canadier-Einer am Samstag in London vor zwei britischen Lokalmatadoren durch. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten Adam Burgess betrug dabei nur sieben Hundertstelsekunden. Tasiadis setzte damit in der internen Qualifikationsausscheidung für Olympia 2020 in Tokio ein Achtungszeichen.

Werth verpasst bei Schneider-Sieg weitere Meisterschaft

BALVE (dpa) - Durch einen schweren Reitfehler hat Isabell Werth ihren 15. Titel bei deutschen Meisterschaften verpasst.



Den Sieg im Grand Prix Special sicherte sich am Samstag in Balve die Dressurreiterin Dorothee Schneider mit Showtime. Die 50-Jährige aus Framersheim siegte mit 80,745 Prozent. Werth kam mit Emilio (79,647) auf Rang zwei. Dritte wurde Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (79,588).

Berlin auch 2020 im Rennkalender der Elektro-Rennserie Formel E

BERLIN (dpa) - Die vollelektrische Rennserie Formel E macht auch 2020 in Berlin Station. Wie aus dem am Freitagabend veröffentlichten Rennkalender hervorgeht, wird am 30. Mai 2020 zum sechsten Mal in der deutschen Hauptstadt gefahren.



Berlin ist als einzige Stadt seit der Premierensaison 2014/2015 stets Austragungsort für die Elektroflitzer. Vier Rennen fanden auf einem künstlich errichteten Kurs auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. 2016 wurde das Rennen auf der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte unweit des Alexanderplatzes ausgetragen.

Nowitzki zu Amerika-Skeptikern: An der Politik vorbeischauen

DALLAS (dpa) - Der frühere Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat deutschen Amerika-Skeptikern zu eigenen Erfahrungen in den USA geraten. «Am besten schaut man ein bisschen an der Politik vorbei.



Nicht nur Nachrichten sehen, sondern selber die Reise machen, sich eine eigene Meinung bilden», sagte der 40-Jährige dem «Tagesspiegel» (Samstag). «Das Land hat so viel zu bieten.» Nach seinem Karriereende bei den Dallas Mavericks aus der nordamerikanischen Profiliga NBA im April will auch Nowitzki mit seiner Familie nun viel reisen.