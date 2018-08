Von: Redaktion DER FARANG | 14.08.18

1. FC Köln nur 1:1 gegen Union Berlin - Führung verspielt

KÖLN (dpa) - Trainer Markus Anfang hat mit dem 1. FC Köln ein perfektes Heimdebüt in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Der Aufstiegsfavorit aus dem Rheinland kam am Montagabend gegen den 1. FC Union Berlin nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und rutschte auf den vierten Tabellenplatz ab. Christian Clemens (41. Minute) erzielte den Treffer für den Erstliga-Absteiger, ehe Sebastian Andersson (69.) vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften RheinEnergie-Stadion noch den Ausgleich schaffte. Die Berliner von Coach Urs Fischer bleiben damit ebenfalls ungeschlagen und sind Sechster. Die Köpenicker hatten zum Auftakt 1:0 gegen Erzgebirge Aue gewonnen, Köln setzte sich beim VfL Bochum mit 2:0 durch.

Schiedsrichter-Boss Fröhlich kritisiert Entscheidung beim Supercup

MÜNCHEN/FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich hat dem Unparteiischen-Team um Marco Fritz eine Fehlentscheidung im Supercup attestiert.

Beim 5:0 des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt hatte Bayern-Verteidiger Mats Hummels Mijat Gacinovic am Sonntag als letzter Mann von den Beinen geholt, dafür von Fritz aber nur die Gelbe Karte gesehen. «Die korrekte Entscheidung wäre, dass Mats Hummels mit Rot des Feldes verwiesen wird. Wenn der Schiedsrichter hier nur Gelb zeigt, dann ist der Video-Assistent normalerweise bei diesem klaren Sachverhalt gefordert, dem Schiedsrichter mitzuteilen, dass das Bildmaterial für einen Feldverweis spricht», sagte Fröhlich in einem kurzen am Montagabend auf der DFB-Homepage veröffentlichten Interview.

Münster erobert durch 1:0 gegen Lotte Drittliga-Spitze zurück

MÜNSTER (dpa) - Preußen Münster hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga zurückerobert.

Beim 1:0 (0:0) über die Sportfreunde Lotte gelang dem Team von Trainer Marco Antwerpen der dritte Erfolg im vierten Spiel. Nach sehenswerter Vorarbeit von Tobias Rühle traf René Klingenburg (52. Minute) vor 9247 Zuschauern am Montag im Preußen-Stadion zum verdienten Sieg. Damit zog Münster dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen Spitzenreiter KFC Uerdingen (9) vorbei und steht damit erstmals seit dem ersten Spieltag wieder ganz vorn. Dagegen rutschte Lotte mit bisher nur einem Punkt auf den letzten Rang ab.

Wimbledon-Halbfinalistin Görges scheidet in Cincinnati aus

CINCINNATI (dpa) - Julia Görges ist beim Damen-Tennis-Turnier in Cincinnati bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Oldesloe gab am Montag gegen die Französin Kristina Mladenovic beim Stand von 4:6, 2:3 vorzeitig auf. Zwei Wochen vor dem Start der US Open tat sich die 29-jährige Görges, Zehnte der Weltrangliste, bei der Hartplatz-Veranstaltung schwer und musste das Match nach 1:13 Stunden beenden. In der Vorwoche war Görges im kanadischen Montréal im Achtelfinale ausgeschieden.

Kittel sprintet zum Auftakt der BinckBank Tour auf Platz zwei

BOLSWARD (dpa) - Radprofi Marcel Kittel hat in seinem ersten Rennen nach der Tour de France seinen dritten Saisonsieg nur knapp verpasst.

Zum Auftakt der 14. BinckBank Tour musste sich der 30 Jahre alte Katusha-Alpecin-Profi aus Arnstadt am Montag nach 177,3 Kilometern von Heerenveen nach Bolsward auf regennasser Straße im Massensprint nur dem Niederländer Fabio Jakobsen vom Team Quick-Step geschlagen geben. Der Australier Caleb Ewan wurde Dritter. Max Walscheid (Neuwied) vom deutschen Sunweb-Rennstall sprintete auf den fünften Platz. Die siebentägige Rundfahrt durch die Niederlande und Belgien wird am Dienstag mit einem 12,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in Vanray fortgesetzt.

Tennisprofi Gojowczyk siegt in Cincinnati - Nächster Gegner Federer

CINCINNATI (dpa) - Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Cincinnati die zweite Runde erreicht und trifft nun auf Superstar Roger Federer.

Der 29 Jahre alte Münchner setzte sich in seinem Erstrundenmatch am Montag gegen den Portugiesen João Sousa mit 2:6, 6:4, 7:5 durch. Die Partie bei der mit 6,3 Millionen Dollar (5,5 Millionen Euro) dotierten Hartplatz-Veranstaltung dauerte 1:50 Stunden. In der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden US Open wartet nun der Schweizer Federer auf Gojowczyk. Für den 37-Jährigen wird es das erste Match im US-Bundesstaat Ohio.

U20-Fußballerinnen als Gruppensieger ins WM-Viertelfinale

VANNES (dpa) - Die deutschen U20-Fußballerinnen gehen als Gruppensieger in das WM-Viertelfinale.

Beim 3:2 (1:0) über Debütant Haiti am Montag in Vannes blieb das Team von Trainerin Maren Meinert auch im dritten Spiel ohne Punktverlust.

Nach Toren von Laura Freigang (18.), Kristin Kögel (49.) und Klara Bühl (60.) sah die DFB-Elf bereits wie der sichere Sieger aus, geriet in der Schlussphase der Partie durch die beiden Gegentreffer von Nerilia Mondesir (63./73.) jedoch noch ins Wanken. Wie schon bei den Erfolgen über Nigeria (1:0) und China (2:0) waren Schwächen unverkennbar.

Nächster Gegner am Donnerstag (19.30 Uhr/Eurosport) in Vannes ist Japan.