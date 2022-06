Von: Björn Jahner | 28.06.22

Nachdem Pattayas Bürgermeister wegen der Errichtung von Stahlzäunen am Na-Jomtien Beach in die Kritik geraten war, ließ er sie nur wenige Stunden später wieder abbauen. Bild: PR Pattaya

PATTAYA: Die am Strand von Na-Jomtien am Montag errichteten Stahlzäune wurden bereits wieder entfernt, nachdem Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet am Dienstagmorgen (28. Juni 2022) den Bereich inspiziert hatte.

Der Bürgermeister ließ die Absperrungen wieder abbauen und erklärte, dass er mit den zuständigen Beamten von Na-Jomtien nach einer langfristigen Lösung suchen würde, um Sitzgelegenheiten, Verkaufsstände und andere Dienstleistungen zu ermöglichen und gleichzeitig den Verkehr zu regeln, der sowohl Na Jomtien als auch Jomtien betrifft.

Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet (2.v.l.) inspizierte am Dienstagmorgen den Na-Jomtien Beach. Bild: PR Pattaya

Die Stahlzäune, die den Na-Jomtien vom Jomtien Beach abgrenzten, nachdem der Na-Jomtien Beach von Street-Food- und Strandhändlern geräumt wurde, zog in sozialen Netzwerken den Spott auf der Netizen auf sich.