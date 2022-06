Von: Björn Jahner | 28.06.22

PATTAYA: Die Behörden der Stadt Pattaya errichteten einen provisorischen Zaun am Jomtien Beach, um die Grenze zwischen den Gemeinden Pattaya und Na Jomtien zu markieren, nachdem die Behörden wegen der Nichtdurchsetzung des Handelsverbots am Strand in die Kritik geraten waren.

Ein Foto der provisorischen Zäune wurde am Montag auf der Facebook-Seite @PattayaWatchdog geteilt, mit einer Bildunterschrift, die besagt, dass dies auf Anweisung von Pattayas neuem Bürgermeister Poramat Ngamphiches geschehen ist.

Am 15. Juni 2022 wurden auf der Facebook-Seite @FootpathThaiStyle Fotos von Verkäufern geteilt, die schamlos ihre Waren und Dienstleistungen feilboten und vor allem Liegestühle am Na-Jomtien Beach vermieteten, obwohl ein Schild die Nutzung des Bereichs für persönliche Zwecke eindeutig untersagte.

Facebook-Nutzer kritisierten daraufhin die Verkäufer für ihre offensichtliche Missachtung des Gesetzes und die Behörden für ihr Versäumnis, das Gesetz durchzusetzen.

In Bezug auf die Fotos der Stahlzäune, die am Montag gepostet wurden, kritisierten Nutzer sozialer Netzwerke Pattayas neugewählten Bürgermeister als zu leichtfertig im Umgang mit dem Problem.

„Die Zweiteilung des Strandes bedeutet, dass die Händler auf der Seite von Na-Jomtien bleiben müssen und nicht auf die Seite von Pattaya überwechseln können. Das ist eine klassische ‚Nicht mein Problem'-Reaktion“, postete ein Netizen.

Andere meinten, die Zäune zerstörten die Schönheit des Strandes, während einige der Stadtverwaltung von Pattaya rieten, ihren Zuständigkeitsbereich auf den gesamten Jomtien Beach auszudehnen, damit sie das Gesetz effizienter durchsetzen kann.

Ein Netizen hingegen bezeichnete die Maßnahme als brillant, da sie deutlich zeige, welche Gemeinde korrupt ist.