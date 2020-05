Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.20 | Überblick

Ein Supermarkt, der sich über das Plastiktütenverbot hinwegsetzt, verärgert einen Leser:

Liebe Redaktion, ich mich heute an Sie wenden, um mir über einen Umstand, der mich schon länger ärgert, etwas Luft zu machen.

Die thailändische Regierung hat zum 1. Januar 2020 eine sehr gute Entscheidung gefällt, nämlich, den Plastikmüll, ich meine hier speziell Einwegplastiktüten, zu reduzieren. So sollten die Supermärkte keine Plastiktüten mehr ausgeben, sondern, wenn benötigt, Stoffbeutel verkaufen. Nach einer gewissen Anlaufphase funktioniert dies inzwischen auch sehr gut: Big C, Friendship Supermarkt, 7-Eleven-Shops etc. geben keine Plastiktüten mehr aus, was wirklich sehr lobenswert ist.

Nur leider gibt es auch hier schwarze Schafe. Da ich in Jomtien wohne, kaufe ich oft in einem unter Ausländern bekannten Supermarkt (Name der Redaktion bekannt) an Thepprasit Road Ecke/ Thappraya Road ein. Aufgrund der Missachtung des Plastiktütenbanns war ich dort seit ca. drei Wochen nicht mehr zum Einkaufen gewesen. Als ich dann am 18. April 2020 doch nochmal dort einkaufen musste, stellte ich fest, dass die Kassiererinnen noch immer alle gekauften Artikel in Plastiktüten stopften. Ebenfalls konnte ich keine Stoffbeutel entdecken, die man ggf. kaufen könnte. Auch hat keine der Verkäuferinnen die Kunden darauf hingewiesen, doch beim nächsten Einkauf bitte einen Stoffbeutel mitzubringen.

Ich finde das einfach unmöglich und bin auch etwas traurig darüber, dass dieser Supermarkt eine sehr sinnvolle Maßnahme zur Plastikmüllreduzierung völlig ignoriert. Ich weiß nicht, inwiefern die Behörden da einschreiten könnten, doch nehme ich doch an, dass da einiges möglich wäre.

Ich möchte – sowie sicherlich auch viele andere Menschen – gerne mal wieder im Meer schwimmen und am Strand liegen, ohne dass Mengen an Plastik, speziell bei Flut, angespült werden.

Norbert Puhlemann, Jomtien

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!