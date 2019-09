Massive Kritik an Bangkoks Taxifahrern

Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.19

Bangkoks Taxifahrer stehen nach wie vor in der Kritik. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Nach einer Umfrage der Straßenverkehrsbehörde attestieren Bangkoker Taxi- und Vanfahrern schlechten Service, grobes Verhalten, rücksichtsloses Fahren und einen schlechten Zustand der Fahrzeuge.



Weiter kritisiert wurde, dass Taxifahrer immer wieder Fahrten verweigern und zu hohe Fahrpreise verlangen. Die interviewten Frauen und Männer konnten ihre schlechten und guten Erfahrungen mit Taxifahrern, Motorradtaxis und Minibussen auflisten. Die Ergebnisse will die Straßenverkehrsbehörde in ihre Überlegungen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs einfließen lassen. 49 Prozent der Befragten wünschen sich einen besseren Zustand der Fahrzeuge, 46 Prozent missbilligten die Leistung der Fahrer, und 43 Prozent gaben an, sie hätten Angst die Dienste von Taxifahrern in Anspruch zu nehmen.

70 Prozent akzeptierten die gegenwärtigen Tarife, 23 Prozent wären mit höheren Fahrpreisen einverstanden. 27 Prozent beschwerten sich über das Tempo der Fahrer. 32 Prozent gaben an, Taxifahrer hätten ihnen bereits Fahrten abgelehnt, und 26 Prozent beklagten sich über die Unhöflichkeit der Fahrer. Bei Motorradtaxifahrer wurden vor allem die hohen Tarife und das Verhalten der Fahrer kritisiert.