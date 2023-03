NAKHON SRI THAMMARAT: In einem nach Bangkok fahrenden Zug herrschte am Dienstagabend (14. März 2023) Panik, als der Lokführer bei der Einfahrt in den Bahnhof Thung Song in der Provinz Nakhon Sri Thammarat im tiefen Süden des Landes in Ohnmacht fiel, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath.

Glücklicherweise konnte eine Katastrophe verhindert werden, weil der Kollege des Lokführers schnell handelte und den Zug anhielt.

Der 50-jährige Lokführer wurde im Führerstand wiederbelebt und kam nach dem Vorfall, der sich gegen 18.15 Uhr im Unterbezirk Pak Phraek ereignete, wieder zu sich.

Nach Aussage des Assistenten war der Zug in Kantang in der Provinz Trang gestartet und war auf dem Weg nach Bangkok, als der Vorfall passierte.

Der Lokführer befindet sich auf dem Weg der Besserung und wird im Thung Song Hospital behandelt.