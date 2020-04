Kehrt am 1. Mai der Alltag in die Provinz Chonburi zurück oder werden die auslaufenden Beschränkungen durch neue ersetzt? Foto: epa/Narong Sangnak

CHONBURI: Der Gouverneur von Chonburi hat am Dienstag in den Abendstunden mehrere neue Befehle erlassen, die zur Überraschung der Öffentlichkeit einige zuvor erlassene Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens lockern, weshalb sich in sozialen Netzwerken Euphorie breitmacht, dass dies möglicherweise ein Ausblick auf die nahe Zukunft der Provinz sein könnte.

Nachfolgen kurz und bündig eine Übersicht zu den am Dienstag erlassenen Anordnungen:

- Koh-Loi-Pier in Sriracha: Der Abfahrtsort der Fähren nach Koh Si Chang darf nur zum Besteigen der Boote genutzt werden, nicht für Versammlungen oder Geselligkeiten.

- Elektronikgeschäfte, einschließlich Computershops sowie Fachgeschäfte für Elektro- und Küchengeräte, dürfen wieder geöffnet werden. So unter anderem die Elektronikabteilungen in Supermärkten wie Big C.

- Alle Schließungsanordnungen und Sperrverfügungen, die über den 1. Mai 2020 hinausgehen, sollen nur noch bis zum 30. April 2020 gelten.

- Alle zuvor erteilten Schließungsanordnungen sind ab dem 1. Mai außer Kraft.

In sozialen Netzwerken sorgten besonders die beiden letztgenannten Punkte für leidenschaftliche Diskussionen, welche Bereiche die Aufhebung der Schließungsanordnungen genau umfassen könnte. Auch wenn noch in den Sternen steht, welche Branchen eventuell wiedereröffnet werden dürfen, deuten viele Netizen dies als ein Zeichen der Hoffnung, dass möglicherweise der Alltag in die Ostküstenprovinz zurückkehren könnte.

Möglich ist aber durchaus auch, dass vor dem genannten Datum wieder neue Anordnungen erlassen werden, die auf weitere Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens abzielen. Denn die Aufhebung aller Beschränkungen an ein und demselben Datum erleichtert zweierlei: Die Wiedereröffnung ganzer Branchen sowie auch die Anordnung neuer Beschränkungen.