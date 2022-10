Von: Björn Jahner | 15.10.22

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) geht davon aus, dass die beiden langen Wochenenden im Oktober mit über 3,1 Millionen Touristen/Besuchen rund 13 Milliarden Baht an Einnahmen generieren werden.

Thapanee Kiatphaiboon, stellvertretende Gouverneurin der TAT für den Inlandsmarkt, sagte am Freitag gegenüber der Presse, dass in diesem Monat an den langen Wochenenden vom 13. bis 16. und vom 22. bis 24. Oktober mehr touristische Aktivitäten stattfinden werden. Außerdem, so Khun Thapanee, markiert der Oktober das Ende der Regenzeit und den Beginn der kühlen Jahreszeit.

„Es ist auch der Beginn von Thailands Hochsaison“, so Khun Thapanee.

Die TAT hat mehrere Werbemaßnahmen für den Tourismus organisiert, vor allem im Norden und Nordosten des Landes, erläuterte sie und fügte hinzu, dass in diesem Monat 3,16 Millionen Reisende erwartet werden, die dem Land bis zu 12,9 Milliarden Baht bescheren werden.

Khun Thapanee fügte hinzu, dass die Überschwemmungen in vielen Provinzen keine direkten Auswirkungen auf den Tourismus haben werden, obwohl einige Straßen zu touristischen Zielen betroffen sein könnten.

„Mit der Abkühlung der Temperaturen haben mehr Menschen begonnen, in den Norden und Nordosten zu reisen“, fügte sie hinzu.

Die TAT meldete für diesen Monat eine Hotelauslastung zwischen 41 und 57 Prozent in verschiedenen Regionen des Landes. Dies lässt sich wie folgt aufschlüsseln: 41,2 Prozent für den Süden, 48,2 Prozent für den Osten, 46,2 Prozent für den Norden, 48,4 Prozent für die Zentralregion und 56,9 Prozent für den Nordosten.