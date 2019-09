Klimaaktivisten stürmen das Umweltministerium

Die „Fridays for Future“-Bewegung hat nun auch Bangkok erreicht, mit einer aufsehenerregenden Aktion. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: 200 junge Klimaaktivisten stürmten am Freitagmorgen das Umweltministerium, legten sich zu Boden und täuschten ihren Tod vor. Mit dieser Aktion schlossen sich die Teilnehmer dem globalen Klimastreik unter dem Motto „Fridays for Future“ an.

Die jungen Demonstranten riefen „Save our Earth", als sie auf das Regierungsgelände marschierten und sich dort tot stellen. „Das wird passieren, wenn wir jetzt nicht gegen den Klimawandel vorgehen", sagte eine der Anführerinnen, die 21-jährige Nanticha Ocharoenchai. „Heute fordern wir, dass die thailändische Regierung einen Klimanotfall erklärt und die Verwendung fossiler Brennstoffe einstellt." Kleine Kinder trugen Plakate in der einen Hand und hielten die Hände eines Elternteils in der anderen. „Wir sind jung, aber nicht dumm. Wir wissen, dass es passiert. Wir brauchen Veränderung. Wir fordern mehr", rief die elfjährige Ralyn „Lilly“ Satidtanasarn.

„Die Jugendlichen bringen ihre Besorgnis zum Ausdruck, das werten wir als gutes Zeichen und keineswegs als Ärgernis", sagte der stellvertretende Staatssekretär Adisorn Noochdumrong der Nachrichtenagentur Reuters.