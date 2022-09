Von: Björn Jahner | 04.09.22

BANGKOK: Das Landwirtschaftsministerium hat eine spezielle Maschine entwickelt, die den Kokosnussfarmern beim Klettern auf Palmen helfen soll, damit sie bei der Ernte nicht mehr auf Affen angewiesen sind.

Dies geschah als Reaktion auf einen Bericht der Organisation People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) aus dem Jahr 2020, in dem thailändische Kokosnussbauern der Misshandlung von Affen beschuldigt werden. Peta hat sich in vielen Ländern für ein Verbot des Einsatzes von Affen in der Kokosnussindustrie eingesetzt.

Der Generaldirektor des Ministeriums Rapeepat Chansriwong teilte der Presse mit, die Klettermaschine sei entwickelt worden, um die Auswirkungen des Peta-Berichts auf die thailändischen Kokosnussexporte abzumildern.

Er fügte hinzu, dass die Maschine sicherer sei als der indische Prototyp, da sie mit einem Gurt ausgestattet sei, der die Sicherheit des Kletterers gewährleistet.

„Die Maschine wiegt auf jeder Seite 5 Kilogramm und ermöglicht es dem Benutzer, den Baum mit 0,14 Metern pro Sekunde zu erklimmen“, erklärte er.

Die Klettermaschinen werden von drei Fabriken hergestellt. Wer sich für den Kauf einer solchen Maschine interessiert, kann sich an das Agricultural Engineering Research Institute des Ministeriums unter der Telefonnummer 02-579.2757 wenden.