Kein Ausschlussdatum für bereits genehmigte Thailand-Pässe

EILMELDUNG – BANGKOK: Das „Thailand Pass“-Chaos ist perfekt – Nachdem das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Freitagvormittag der Presse nach seiner großen Sitzung zur Neubeurteilung der Virussituation im Land mitgeteilt hatte, dass ab dem 16. Januar keine Einreise ohne Quarantäne im Rahmen des „Test & Go“-Modells für „Thailand Pass“-Inhaber mehr möglich ist, ruderte es nur wenige Stunden später zurück und bestätigte am Abend der Presse, dass auch Besucher, deren „Thailand Pass“ bereits genehmigt wurde, weiterhin zu dem im Einreisedokument genannten Termin ohne Quarantäne nach Thailand einreisen dürfen. Jedoch werden keine neuen Anträge mehr für das „Test & Go“-Modell entgegengenommen.

Das bedeutet: Reisende, die bereits einen „Thailand Pass“ erhalten haben, können weiterhin so lange zu den Bedingungen und zu dem von ihnen beantragten Datum nach Thailand einreisen, bis die Regelung geändert wird. Es gibt KEIN Ausschlussdatum, wie zuvor bekanntgegeben!

