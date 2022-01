Thailand stoppt Test & Go und erhöht Sandbox-Ziele

BANGKOK: Am Freitag wurde die mit großer Spannung erwartete große Sitzung zur Neubeurteilung der Covid-19-Situation im Land des Center for Covid-19 Siatuation Administration (CCSA) abgehalten. Während das „Test & Go“-Einreisemodell für ausländische Touristen nun definitiv ab dem 15. Januar 2022 bis auf Weiteres ausgesetzt wird, werden die „Sandbox“-Destinationen erhöht und das Einreiseverbot für Besucher aus afrikanischen Ländern ab kommenden Dienstag (11. Januar 2022) aufgehoben, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“.

Ebenfalls ab dem 11. Januar wird das „Sandbox“-Einreisemodell um drei Provinzen erweitert: Surat Thani (Koh Samui, Koh Pha-ngan und Koh Tao), Phang-nga und Krabi. Im Rahmen des „Sandbox“-Modells müssen vollständig geimpfte thailändische und ausländische Reisende sieben Nächte in einem alternativen Quarantäne-Hotel in einer der „Sandbox“-Destinationen (Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, Phangn-nga, Krabi) buchen und sich zwei RT-PCR-Tests mit negativem Befund unterziehen, bevor sie weiter zu anderen Zielen in Thailand reisen dürfen. Während des siebentägigen „Sandbox“-Aufenthalts dürfen sich die Reisenden in der jeweiligen Destination frei bewegen, diese jedoch nicht verlassen.

Restaurants in den „Sandbox“-Destinationen und in den 26 Provinzen der „blauen Zone“ (einschließlich Bangkok und Pattaya) dürfen weiterhin Alkohol ausschenken, Bars und Unterhaltungslokale müssen jedoch geschlossen bleiben.

Die Registrierung für das „Test & Go“-Einreisemodells, das zuvor vollständig geimpften Besuchern die Einreise nach Thailand ohne Quarantäne ermöglichte, wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Laut dem Bericht von „The Nation“ werden alle „Test & Go“-Registrierungen für einen Reisezeitraum ab dem 15. Januar 2022 für ungültig erklärt. Eine Entscheidung, die insbesondere in der Tourismusbranche für Unverständnis sorgt. So wurden nach Aussage des CCSA 16.364 „Test & Go“-Registrierungen allein für den Zeitraum vom 16. bis 31. Januar 2022 getätigt, die nach dem Beschluss der CCSA-Sitzung vom Freitag nicht mehr gültig sind.

Auch die dritten Phase der touristischen Öffnung Thailands bzw. die Erweiterung der „blauen Zonen“ um fünf weitere Provinzen – Tak (Bezirk Khlong Yai), Sa Kaeo (Bezirke Muang und Aranyaprathet), Mukdahan (Bezirk Muang), Bueng Kan, Nakhon Phanom und Ubon Ratchathani (Bezirke Muang und Sirindhorn) – wird auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.