Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.20

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat für die Prävention und Kontrolle nichtübertragbarer Krankheiten eine Kampagne ins Leben gerufen, um den Zucker- und Salzkonsum in Thailand in den nächsten Jahren um 30 Prozent zu senken.

Staatssekretär Dr. Kiattiphum Wongrajit erklärte am Donnerstag vor der Presse, dass es das Ziel sei, die Zahl der Bluthochdruck- und Diabetesfälle sowie der Fettleibigkeit im Land zu reduzieren. Die Behörde wird zunächst eine App starten, mit der die Menschen die Gesundheitsrisiken einschätzen können, denen sie ausgesetzt sind. Darüber hinaus werden Kampagnen zur Gesundheitsförderung im öffentlichen und privaten Sektor gestartet.

Eine 2019 vom Department of Disease Control (DDC) durchgeführte Umfrage ergab, dass 43,1 Prozent der Befragten nicht wussten, dass sie Diabetes hatten. 2,7 Prozent suchten keinen Arzt auf, während 30,6 Prozent, die sich einer Behandlung unterzogen, wenig zur Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels beitrugen. Es zeigte sich auch, dass 44,7 Prozent nicht wussten, dass sie an Bluthochdruck litten, 6,1 Prozent keine Behandlung suchten und 19,5 Prozent, die sich in Behandlung befanden, ihren Blutdruck nicht kontrollierten.

Nach einem 2014 vom DDC veröffentlichten Bericht litten 8,9 Prozent oder 4,8 Millionen der thailändischen Bevölkerung an Diabetes und 24,7 Prozent oder 13,3 Millionen Menschen an Bluthochdruck.