Von: Björn Jahner | 19.05.22

PATTAYA: Mit der „Aviva“ von Joe Lewis, dem britischen Milliardär, Investor und Besitzer des Fußballclubs Tottenham Hotspur, hat am Samstag eine der luxuriösesten Jachten der Welt Pattaya erreicht. Zuvor hatte die Super-Jacht einen Stopp auf Koh Samui eingelegt (mehr).

Vesselfinder.com, eine Webseite zur Schiffsortung, berichtete, dass die Aviva in den frühen Morgenstunden des Mittwochs nach einer Reise über den Golf von Thailand von Koh Samui in der Provinz Surat Thani vor Pattaya in der Provinz Chonburi vor Anker lag.

Surat Thanis Gouverneur Wichawut Jinto bestätigte am Mittwoch der Presse, dass die Superjacht die Urlaubsinsel verlassen habe, sagte aber nicht, wann sie nach Pattaya aufgebrochen war.

An Bord des 4,5 Milliarden Baht teuren Schiffes befinden sich 30 Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere, darunter der 85-jährige Joe Lewis.

Das Schiff lag seit seiner Ankunft aus Singapur am Samstag vor Koh Samuis Badeort Nathon vor Anker. Der Gouverneur hofft, dass das berühmte Schiff den Tourismus auf Koh Samui und anderen Inseln fördern wird. Joe Lewis‘ Reisegruppe ist die erste, die seit der Aufhebung des „Test & Go“-Einreisemodells Koh Samui per Jacht besucht hat.

Anm. d. Red.: Spätestens nach den Twitter-Postings aus der „Phuket Sandbox“ und aus Bangkok von Hollywood-Star Russell Crowe im Oktober 2021, die in sozialen Netzwerken trotz Pandemie einen regelrechten Thailand-Boom auslösten (mehr), nutzt Thailand geschickt den Einfluss von Influencer-Marketing und Prominenten auf die Tourismusbranche, weshalb der Zeitpunkt des Besuches der Superjacht von Joe Lewis auf Koh Samui und in Pattaya zur Ankurbelung des Jacht-Tourismus nach der Lockerung der Einreisebestimmungen auf dem Luft-, Land- und Seeweg wohl kaum hätte besser gewählt sein können.