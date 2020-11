Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.20

CHIANG MAI: Ab dem 15. Dezember sind die Überwachungskameras in der Provinz rund um die Uhr auf Motorradfahrer und Soziusse ausgerichtet, die keinen Schutzhelm tragen.

Die Strafmandate werden per Post zugestellt. Laut dem stellvertretenden Verkehrsdezernenten Oberst Suphachai Janthara, sind Motorradfahrer an 70 Prozent aller Unfälle in Chiang Mai beteiligt. Öffentliche Kampagnen zum Tragen eines Helms seien gescheitert. Die Provinz habe 24-Stunden-Kameras installiert, damit die Menschen die Botschaft erhielten, dass das Tragen von Helmen Leben retten könnten. Wenn alle Motorradfahrer und Soziusse einen Schutzhelm trügen, würde das jedes Jahr 100 Menschenleben retten.