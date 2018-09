Das „Mu Pa“-Jugendfußballteam wurde zur Jugendolympiade in Argentinien eingeladen. Foto: The Nation

CHIANG RAI: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, hat das Team der „Mu Pa“ („Wildschweine“) zu den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires, eingeladen, die vom 6. bis 18. Oktober in Argentinien ausgetragen werden.

Gemäß IOC-Mitglied Patama Leeswadtrakul werde der IOC für alle anfallenden Kosten für die Jugendlichen, deren Eltern und Regierungsvertreter aufkommen, einschließlich Flugticket, Unterkunft und Verpflegung.

Die „Mu Pa“ hatten im Juni das Interesse der ganzen Welt auf sich gezogen, als sie fast zwei Wochen in einer überfluteten Höhle in Mae Sai in der Provinz Chiang Rai im hohen Norden Thailands gefangen waren. Ein internationaler Rettungstrupp an Höhlentauchern befreite sie aus ihrer misslichen Lage und rettete ihr Leben.

Den Jugendlichen wurde vom IOC angeboten, bei der Jugendolympiade in Argentinien im Fußball oder Futsal anzutreten. In der Zeitung „The Nation“ erklärte Patama, dass das IOC die Einladung an die „Wildscheine“ über sie zur Weiterleitung an das Team eingereicht habe. Patama bekleidet auch das Amt der Präsidentin der thailändischen Badminton-Vereinigung. Sie bestand darauf, dass die Medien mit den Jugendlichen betreffend Einladung keinen Kontakt aufnehmen.

Die Olympischen Jugendspiele werden alle vier Jahre für Jungsportler im Alter zwischen 14 bis 18 Jahren durchgeführt.