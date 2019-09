Immigration: Expats müssen keine TM28-Meldung vollziehen

Written by: Björn Jahner | 14/09/2019

EILMELDUNG – BANGKOK: Ausländer, die länger als 24 Stunden ihren bei der Immigration gemeldeten Wohnsitz verlassen, müssen die Behörde nicht darüber informieren, teilte die Einwanderungsbehörde am Freitag mit.

Eine Nachricht, die wie Musik in den Ohren von Expats klingt. In einer veröffentlichten Online-Meldung informierte die Behörde, dass „Ausländer nicht verpflichtet sind“, eine solche Meldung (TM28) zu vollziehen, obwohl dies in einem Artikel des Einwanderungsgesetzes so vorgesehen ist.

„Während ihres Besuches in Thailand zwecks Tourismus, Sport, Wirtschaft, Investitionen, Ausbildung, Ausübung eines qualifizierten Handwerks oder von Facharbeit müssen Ausländer die zuständigen Beamten nicht über Änderungen ihres Aufenthaltsorts informieren“, heißt es in der Mitteilung ausführlich.

Die Ankündigung verweist ausdrücklich auf Abschnitt 5 des Einwanderungsgesetzes und scheint die Durchsetzung der für viele Jahre ignorierten Vorschrift, deren Einhaltung jedoch seit Beginn dieses Jahres strikt kontrolliert wurde, außer Kraft zu setzen.

Rentner werden in der Mitteilung hingegen nicht aufgeführt. Berichten zufolge trafen sich Einwanderungsbeamte diese Woche, um die Verbesserung der Anforderungen zu erörtern.