Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.20

BANGKOK: Die Behörden haben ihr hartes Vorgehen gegen Raucher fortgesetzt, in der Überzeugung, dass das Rauchen ein erhöhtes Risiko für die Verbreitung des Coronavirus darstellt.

Gesundheitsbehörden und Polizei haben am Sonntag Verkaufsstände auf einem Flohmarkt in Ramintra durchsucht. Den Geschäftsinhabern drohen Geldstrafen in Höhe von 50.000 Baht für Werbung und 20.000 Baht für den Verkauf geschmuggelter Zigaretten. Sieben Personen wurden beim Rauchen erwischt und können nach einer Verordnung aus dem Jahr 2017 mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Baht bestraft werden. In der vergangenen Woche wurden Fahrgäste, die auf dem Busbahnhof Mo Chit 2 auf Busse warteten, für das Rauchen in der Öffentlichkeit mit einer Geldstrafe belegt, heißt es bei „Daily News“. Laut den Gesundheitsbehörden kann sich das Covid-19-Virus durch den Rauch weit und breit ausbreiten, und Raucher tragen nicht die obligatorischen Masken.