Eingang zur Tham-Luang-Höhle in der Nordprovinz Chiang Rai. Foto: The Thaiger

CHIANG RAI: Nach einem erfolgreichen Test am 27. Oktober öffnet das Ministerium für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz die Höhle Tham Luang am heutigen Freitag für Besucher.

In der Höhle wurden vor fast 18 Monaten zwölf Mitglieder einer örtlichen Jugend-Fußballmannschaft im Alter von elf bis sechzehn Jahren zusammen mit ihrem 25-jährigen Co-Trainer eingeschlossen, nachdem heftige Regenfälle die Höhle überfluteten. In einer dramatischen Rettungsaktion, die tagelang weltweit verfolgt wurde, wurden die Jugendlichen und ihr Trainer von Tauchern aus der Höhle geholt.

Seit der Rettung wurde Tham Luang renoviert. Alle Rettungsgeräte wurden entfernt und Sicherheitsgeländer im Inneren angebracht, damit Besucher die Höhle sicher erkunden können. Die Test-Besucher am 27. Oktober wurden in Gruppen von 25 bis 30 Personen aufgeteilt. Es wurden jeweils nur drei Gruppen in die Höhle gelassen. Die Höhle kann ab heute täglich von 9 bis 16.30 Uhr besichtigt werden.