Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

BANGKOK: Die beiden holländischen Brauereien Heineken und Bavaria wollen auf dem Biermarkt eine Nische füllen und alkoholfreies Bier anbieten.

Heineken wird Mitte dieses Monats sein Bier „Heineken 0.0.“ auf den Markt bringen. Es wird seit dem Jahr 2017 gebraut und wurde in den Ländern Deutschland, Niederlande, Spanien, Frankreich und den USA gut angenommen. Im Vorjahr hatte es in Singapur Premiere. Heineken zielt mit dem alkoholfreien Bier auf den wachsenden Markt vor allem auch junger Menschen, die Bier genießen wollen, aber auf den Alkoholeffekt verzichten können oder nicht alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen wollen. Laut Maud Meijboom, Kommunikationsdirektor bei Heineken, wird das alkoholfreie Bier aus natürlichen Zutaten und ohne Zucker gebraut. Mehrere deutsche Brauereien exportieren bereits alkoholfreies Bier nach Thailand, so Paulaner, Krombacher und Erdinger.