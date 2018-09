Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.18

Eine Zuschrift zur Online­nachricht „Wozu fliegen? Der BER bietet so viel mehr“:

Eine Schande für Deutschland. Was ist aus „Made in Germany“ geworden? Was andere Länder in paar Jahren fertigstellen, dauert hier schon 12 Jahre. „Murksarbeit“!

Helmut Spiegel