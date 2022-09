Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.22

BANGKOK: Ein kalifornischer Reisender gab einer thailändischen Frau 100 Dollar oder fast 4.000 Baht Trinkgeld, nachdem sie ihm an einem regnerischen Tag kostenlos einen handgefertigten Poncho angefertigt hatte.

Rodriguez, der Tourist aus Kalifornien, postete auf seinem TikTok-Account ein Video mit dem Titel: "Thais sind die Besten!" Das Video zeigt eine thailändische Frau, die eine große gelbe Plastiktüte aufschneidet, um daraus einen Poncho zu machen. Sie legte den Plastikponcho über den Passanten und machte ein Loch in sein Gesicht.

In dem Video sagte Rodriguez: "Jeder hat mich gefragt, warum ich Thailand so liebe. Es ist wegen der Menschen! Gerade jetzt sind wir im Regen gestrandet. Diese ältere Dame brachte uns Plastiktüten, die wir über unsere Kleidung stülpen konnten. Wie erstaunlich! Das gibt es nur in Thailand." Am Ende bedankte sich Rodriguez bei der Frau und sagte, dass er wiederkommen würde.

Ein paar Tage später besuchte der Blogger Malee erneut und testete Ihren Haarentfernungsservice. Der Service kostete nur 199 Baht, Rodriguez gab der Frau fast 4.000 Baht, um ihr für ihre Freundlichkeit zu danken.

Dem Bericht zufolge heißt die Frau Malee und ist die Besitzerin eines Ladens für Haarentfernung nach alter chinesischer Art, dem Mung Ming, in der Nähe der Yaowarat Road. Viele thailändische und ausländische TikTok-Nutzer kommentierten seine Videos. Die Leute sagten, Malee sei reizend und der Regenmantel sei süß. Viele sagten auch, dass Rodriguez' Video sie aufmunterte.



Chris Rodriguez ist ein kalifornischer Reiseblogger aus Los Angeles. Er hat 1.400 Anhänger auf seiner Facebook-Seite Travelwithchrist, 57.200 Anhänger auf seinem TikTok-Konto und 95.800 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal.