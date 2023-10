BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat in Zusammenarbeit mit AIS 5G die „Welcome Back to Thailand“-Kampagne gestartet, die anlässlich der bevorstehenden Hochsaison für Touristen eine speziell gebrandete „Amazing Thailand SIM“-Karte mit einem eintägigen Testzugang für Internet mit maximaler Geschwindigkeit von 8 GB sowie eine Reihe von Reisevorteilen anbietet. Die Kampagne läuft vom 17. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Chattan Kunjara Na Ayudhya, stellvertretender TAT-Gouverneur für internationales Marketing in der Region Asien und Südpazifik, sagte: „Der Start der Kampagne ‚Welcome Back to Thailand‘ entspricht den Maßnahmen der thailändischen Regierung zur Steigerung der Einnahmen aus dem Tourismus durch die Politik der Reiseerleichterung, indem das Verfahren zur Beantragung von Visa überarbeitet und vereinfacht wird und Touristen von den Visagebühren befreit werden. Diese Partnerschaft mit AIS 5G und anderen Partnern unterstreicht auch die Ausrichtung des TAT, die Zusammenarbeit mit Interessengruppen und Anbietern auszubauen und die digitale Transformation zu nutzen.“

Foto: Tourism Authority of Thailand

Im Jahr 2023 hat Thailand bisher 20,3 Millionen ausländische Besucher empfangen, von denen die meisten – 14,7 Millionen – aus den asiatisch-pazifischen Märkten kamen, darunter China, Malaysia und Indien. Neben der fünfmonatigen Visumbefreiung für chinesische und kasachische Staatsangehörige vom 25. September 2023 bis zum 29. Februar 2024 maximiert die TAT das Wachstumspotenzial der asiatisch-pazifischen Märkte, indem es mit der „Amazing Thailand“-SIM-Karte den Komfort von Kommunikationssystemen und digitalen Dienstleistungen bietet.

Laut AIS hat eine Studie über das Touristenverhalten gezeigt, dass die Nutzung aller Aspekte von Dienstleistungen über digitale Kanäle immer beliebter wird, einschließlich Finanztransaktionen, Unterkunftsbuchungen, Einkäufe und öffentliche Dienstleistungen. Darüber hinaus zählen für die digitalen Nomaden eine gute Infrastruktur und ein schneller Internetzugang zu den Kriterien für die Auswahl eines Reiseziels, um auf Reisen arbeiten zu können.

Pratthana Leelapanang, Chief Consumer Business Officer bei AIS, sagte: „Der Tourismussektor spielt eine wichtige Rolle als Motor der thailändischen Wirtschaft. Als digitaler Marktführer und Entwickler digitaler Lösungen ist AIS bereit, Touristen zu unterstützen und ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Die ‚Amazing Thailand‘-SIM-Karte spiegelt unser Engagement wider, die Erfahrungen der Touristen mit einem flächendeckenden 5G-Netz in ganz Thailand zu verbessern.“

Insgesamt eine Million „Amazing Thailand“-SIM-Karten werden über die TAT-Büros in Asien und im Südpazifik in Zusammenarbeit mit Online-Reisebüros (OTAs), Fluggesellschaften und anderen Tourismuspartnern an Touristen verteilt.

Besucher können an der Kampagne „Welcome Back to Thailand“ teilnehmen, indem sie bei den TAT-Partnern in Asien und im Südpazifik eine Reise nach Thailand buchen. Sie erhalten einen QR-Code, mit dem sie eine kostenlose SIM-Karte im AIS-Shop an den Flughäfen in Bangkok (Suvarnabhumi und Don Mueang), Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket und Samui einlösen können.

Foto: Tourism Authority of Thailand

Die „Amazing Thailand“-SIM-Karte beinhaltet eine eintägige kostenlose Testphase mit maximal 8 GB Internetgeschwindigkeit und kann über die AIS One-2-Call-Webseite und das AIS WeChat Mini-Programm aufgeladen werden.

Sobald die SIM-Karte aktiviert ist, haben die Besucher Anspruch auf eine Reihe von Reiseprivilegien. Dazu gehören eine kostenlose Reiseversicherung von Bangkok Insurance, ein Willkommenspaket von Central Group, ein Rabatt beim Online-Shopping auf der Webseite und in der App von King Power, Einkaufsvorteile in den Einkaufszentren von Siam Piwat (Siam Center, Siam Discovery und Siam Paragon), Rabatte im Singha Park Chiang Rai, Sondertarife für Selbstfahrer bei der Autovermietung Sixt, ein Rabatt auf Reiseaktivitäten mit der Anwendung TAGTHAi und Sonderangebote von Grab Thailand.

Mehr erfahren Sie unter Amazing Thailand SIM.