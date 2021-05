BANGKOK: Der Sanierungsplan zur Bewältigung der Schulden von Thai Airways International (THAI) in Höhe von mehr als 300 Milliarden Baht wurde am Mittwoch von den Gläubigern der Airline genehmigt, wie ihr Rechtsberater mitteilte. Der Plan wurde von 90 Prozent der Gläubiger angenommen. Jetzt wird er am 28. Mai vom Zentralen Konkursgericht überprüft werden. Letztes Jahr beantragte die THAI Konkursschutz und eine Umschuldung, weil die Fluggesellschaft einen Rekordverlust von 141 Milliarden Baht verzeichnet hatte.

Mehrere führende Manager der Fluggesellschaft wurden des Missmanagements und der Korruption beschuldigt, die zu massiven Verlusten geführt hatten. So wurde die nationale Fluggesellschaft heftig kritisiert für ihre Entscheidung im Jahr 2004, zehn Flugzeuge des Typs Airbus A340 für 100 Milliarden Baht zu kaufen. Die Kosten für Wartung und Treibstoff für die großvolumigen Passagierjets waren hoch und führten dazu, dass Thai Airways bei jedem Flug Geld verlor.

Die Fluggesellschaft plant, die Hälfte ihrer Belegschaft zu entlassen und Immobilien zu verkaufen. Berichten zufolge will die THAI nach dem positiven Votum der Gläubiger 50 Milliarden Baht an neuen Krediten aufnehmen. Die Fluggesellschaft hatte auch vorgeschlagen, die Kreditzahlungen für 3 Jahre einzufrieren und die Rückzahlung von Anleihen um 6 Jahre zu verschieben. Hätten die Gläubiger den Sanierungsplan abgelehnt, hätte die Airline womöglich ganz aufgeben müssen.