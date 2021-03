Geparkte THAI-Maschinen am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Gewerkschaft der Thai Airways International (THAI) protestiert gegen Änderungen an den Arbeitsverträgen der angeschlagenen Fluggesellschaft. Die Angestellten mussten den Änderungen im Rahmen des finanziellen Sanierungsprogramms zustimmen.

Die Verträge, so die Gewerkschaftsvertreter, seien unfair gegenüber den THAI-Mitarbeitern, da sie ihnen weniger Urlaubstage und kürzere Feiertage zugestehen. Deshalb wurde eine formelle Beschwerde beim Department of Labour Protection and Welfare (DLPW) eingereicht.

Um Betriebskosten zu senken, hat die Fluggesellschaft ein Vorruhestandsprogramm für ihre Führungskräfte aufgelegt. Deshalb sollen etwa 240 Stellen von 21.000 Mitarbeitern gestrichen werden. Der Sanierungsplan der Fluggesellschaft sieht weiter neue Arbeitsverträge für die Mitarbeiter vor. Die neuen Verträge beschneiden die Anzahl der Feiertage, auf die die Mitarbeiter Anspruch haben, und kürzen die Urlaubstage. So werden zum Beispiel die Feiertage für Mitarbeiter, die seit 20 bis 30 Jahren beschäftigt sind, von 17 Tagen im Jahr auf 13 Tage reduziert. Ihre Urlaubstage werden ebenfalls von 24 Tagen im Jahr auf nur noch sechs Tage gekürzt.

Das Unternehmen argumentiert, dass die alten Verträge nach dem State Enterprise Relations Act (2000) geregelt wurden. Da THAI kein staatliches Unternehmen mehr sei, sei das Gesetz für die Fluggesellschaft nicht mehr bindend. THAI verlor ihren Status als Staatsunternehmen im letzten Jahr, als das Finanzministerium seinen Anteil an der Fluggesellschaft auf unter 50 Prozent reduzierte, um den Sanierungsprozess zu erleichtern. Die Gewerkschaft betont, dass nach dem Arbeitsschutzgesetz von 1998 ein Unternehmen Gespräche mit seinen Mitarbeitern führen muss, bevor es die Arbeitsbedingungen ändert.