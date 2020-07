Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.20

BANGKOK: Das Tourismusministerium hat acht Gesundheitspakete für einreisende Medizintouristen geschnürt.

7 Tage/6 Nächte in Chiang Mai, 6 Tage/5 Nächte oder 8 Tage/7 Nächte in Phuket, für Krabi 5/4 und für Samui 7/6 oder 5/4. Die Aufenthalte in Pattaya wären mit 11 Tagen/10 Nächten oder 6 Tagen und 5 Nächten am längsten. Der Tourismus- und Sportminister Pipat Ratchakitprakarn geht davon aus, dass Medizintouristen spätestens im September nach Thailand kommen. Da zwei Drittel der Einnahmen aus dem Tourismus auf ausländische Besucher entfallen, ist die Urlauberbranche daran interessiert, dass Ausländer so bald wie möglich wieder ins Land gelassen werden, und nicht nur Medizintouristen.