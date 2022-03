Von: Ce-eff Krüger | 26.03.22

"Callolo, meine Freundin Thani hat vor drei Monaten ein Geschäft aufgemacht mit Hochzeitsmoden, und jetzt hat sie sich ein neues Auto gekauft."

"Na, toll. Das Geschäft scheint ja zu florieren."

"Callolo, was hältst du davon, wenn ich auch ein Geschäft eröffne?"

Diese Frage kam für mich völlig unvorbereitet.

"Was für ein Geschäft möchtest du denn eröffnen?"

"Ich dachte an Kunstgewerbe von OTOP, One Town One Product. Wenn ich die ganze Palette anbiete, bin ich in Pattaya absolut konkurrenzlos. Das wäre ein Knüller!"

Sie quengelte solange, bis ich nachgab: "Okay, dann mach es."

"Aber für die Einstandskosten müsstest du aufkommen, Callolo. Ich zahle dir sie natürlich mit Zinsen zurück."

Natürlich. Aber das war zunächst einmal ziemlich teuer: Abstand, Umbau, Wareneinkauf.

Bevor meine Herzallerliebste ihre Boutique "NAI-THAI-TREASURE" eröffnete, hatte ich mehr als eine Million Baht investiert. Zur Eröffnung gab es ein Fest, das kostete natürlich auch, aber es war ein gelungener Auftakt. DER FARANG und einige andere Blätter berichteten darüber. Danach wurde es dann leider sehr ruhig, was natürlich auch an der weltweiten Finanzkrise lag. Das Geschäft entwickelte sich absolut nicht so, wie meine Herzallerliebste es sich erhofft hatte. Es gab Tage, da kam kein einziger Kunde in den Laden. Und als die Hauptsaison vorbei war, meinte sie: "Ich brauche gar nicht erst aufzumachen, es kommt sowieso niemand."

"Vielleicht hättest du besser mit Hochzeitsmoden gehandelt", sagte ich.

"Ach, hör doch auf, Callolo, die Thani ist schon seit zwei Monaten pleite."

"Und was machen wir jetzt?"

"Ich weiß auch nicht, Callolo, vielleicht können wir einen Sonder-Ausverkauf organisieren mit 50% Rabatt. Dabei verdienen wir immer noch."

"Bist du sicher?"

"Ganz sicher, Callolo."

Okay, wir veranstalteten mit viel Werbung und Pressewirbel den Ausverkauf, und es ging auch fast alles weg. Aber am Ende war auch meine Investition weg. Nichts blieb übrig.

"Es war ein Experiment, Callolo", versuchte meine Herzallerliebste mich zu trösten.

"Ich weiß", antwortete ich. "Experimente haben es so an sich, dass sie mal klappen und mal nicht. Sonst wären es keine Experimente sondern Garantietests."

"Callolo, du bist so wunderbar und verständnisvoll."

Dieser Ausflug in die Geschäftswelt hat mein Privatkonto ziemlich belastet, aber ich denke, damit ist auch ein Vorteil verbunden: In den nächsten zwölf Monaten wird meine Herzallerliebste mich mit weiteren finanziellen Gelüsten sicher verschonen.

Aber es gibt ja noch andere, und denen werde ich mich gerne hingeben.