Written by: Redaktion DER FARANG | 26/02/2019

Foto: We Love Pattaya

PATTAYA: Mehrere Menschen erlitten teils erhebliche Verletzungen, als der Fahrer eines schwarzen Geländewagens am Dienstagmorgen von der Beach Road abkam und vor den Augen zahlreicher Touristen mehrere Motorräder rammte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Von „We love Pattaya“ auf Facebook veröffentlichen Fotos zeigen mehrere Personen, die verletzt am Boden liegen, und den stark beschädigten Toyota Fortuner. Die Verletzten wurden vor Ort von Sanitätern behandelt und dann von zwei Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. In dem Bericht von „We love Pattaya“ wird nicht die Zahl der Verletzten genannt und ob darunter ausländische Touristen waren.