Von: Redaktion DER FARANG | 09.07.20

BANGKOK: Das Kabinett hat Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen und tourismusbezogenen Projekten bereitgestellt.

Zur Förderung des Tourismus stehen 15,5 Milliarden Baht für fünf Projekten bereit. Mit den Geldern will das Ministerium für Tourismus und Sport Sicherheitszonen für Touristen schaffen. Die fünf Standorte sind: Chinatown in Bangkok, der Nachtmarkt Asiatique The Riverfront in Bangkok, der Strand Bang Saen bei Chonburi, das Königsdorf Ban Rai Kong King im Norden von Chiang Mai und die Altstadt der Provinz Nan.