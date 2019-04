Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

PATTAYA: Eine 22 Jahre alte Frau hat auf der Polizei Anzeige erstattet, sie sei von einem Touristen von den Philippinen vergewaltigt worden.

Die Thai hatte sich mit Freunden am Strand in Jomtien an der Soi 14 aufgehalten, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Er gab sich als Filipino aus und bot ihr 2.500 Baht, wenn sie eine Nacht bei ihm bliebe. Die Frau akzeptierte den Vorschlag, und setzte sich auf das Motorrad des Ausländers. Weiter berichtete die Thai der Polizei, der Ausländer habe nicht sein Hotel, sondern den Pratumnak Hill angesteuert. Obwohl sie sich heftig widersetzte, habe er sie dort, abseits der Straße, vergewaltigt. Dann sei der Filipino auf seinem Motorrad geflohen, heißt es bei „Ruk Siam News“ weiter. In ihrer Unterkunft habe ein Freund sie gedrängt, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.