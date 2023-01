Von: Björn Jahner | 20.01.23

Am 19. Januar 2023 geht Bangkoks neuer Hauptbahnhof in Betrieb. Er befindet sich im Bezirk Chatuchak. Fotos: Tourism Authority of Thailand

BANGKOK: Die thailändische Staatsbahn (SRT) verlegt ab dem 19. Januar 2023 52 Fern-, Schnell- und Expresszüge von Bangkoks Hua Lamphong Station (Karte) zum Krung Thep Aphiwat Central Terminal (Karte), Thailands neuer Eisenbahnfernverkehr-Knotenpunkt im Bezirk Chatuchak.

Ab diesem Datum müssen Touristen ihre Züge zu anderen Zielen in ganz Thailand vom Krung Thep Aphiwat Central Terminal aus erreichen, während die nach Bangkok eingehenden Züge ebenfalls hier ankommen werden. Dazu gehören 14 Zugverbindungen in den Norden, 20 in den Süden und 18 in den Nordosten (Isaan).

Reiseknotenpunkt in Chatuchak

Das Krung Thep Aphiwat Central Terminal ist der neue Hauptbahnhof Thailands, der als wichtiger Knotenpunkt für den Schienenverkehr konzipiert wurde. Er befindet sich in der Nähe des berühmten Chatuchak-Wochenendmarktes und liegt in der Nähe des BTS-Skytrain- und des MRT-U-Bahn-Netzes, was eine bequeme Reise durch Bangkok und zum Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) ermöglicht.

52 Fern-, Schnell- und Expresszüge starten fortan ab dem Krung Thep Aphiwat Central Terminal.

Anlässlich der Eröffnung des neuen Hauptbahnhofs wird die SRT den klimatisierten japanischen Retro-Dieselzug KIHA für Touristen auf der Strecke zwischen dem Krung Thep Aphiwat Central Terminal und Ayutthaya einsetzen.

Der erste Langstreckenzug, der am 19. Januar 2023 vom Krung Thep Aphiwat Central Terminal abfährt, ist Zug Nr. 171, ein schneller Nachtzug von Bangkok nach Su-ngai Kolok an der thailändisch-malaysischen Grenze in der Provinz Narathiwat im tiefen Süden des Landes.

Züge fahren fortan aufgeständert

Mit der Verlegung der 52 Zugverbindungen werden die Züge, die in den Norden und Nordosten fahren, die aufgeständert verlaufende Route vom Krung Thep Aphiwat Central Terminal zum Bahnhof Don Mueang nutzen, genauso wie die Vorortzüge der Dark Red Line (Thani Ratthaya). Da die Züge somit nicht mehr auf der ebenerdigen Bahnstrecke verkehren, werden sie nicht mehr an den fünf Bahnhöfen Nikhom Rotfai, Thung Song Hong, Bang Khen, Laksi und Kan Kheha halten.

Züge, die in den Süden fahren, nutzen die aufgeständerte Route vom Krung Thep Aphiwat Central Terminal bis zur Bang Bamru Station, genau wie die Vorortzüge der Light Red Line (Nakhon Withi).

Der neue Hauptbahnhof befindet sich nahe dem Chatuchak Weekend Market mit Anschluss an BTS und MRT.

Die normalen Züge, die Vorortzüge und die touristischen Sonderzüge starten hingegen wie gewohnt vom alten Bahnhof Hua Lamphong in der Innenstadt Bangkoks. Nach der Abfahrt von Hua Lamphong werden diese Züge in Sam Sen und am Krung Thep Aphiwat Central Terminal halten und dann ebenfalls die aufgeständerte Trasse nutzen. Die normalen Züge und Vorortzüge auf den südlichen Strecken werden verkehren weiterhin auf der ebenerdigen Strecke.

Hier fahren die Züge ab sofort ab

Am Krung Thep Aphiwat Central Terminal fahren die Züge in Richtung Norden und Nordosten von den Bahnsteigen 1 und 2 ab, während die Züge aus dem Norden und Nordosten auf den Bahnsteigen 5 und 6 ankommen. Die Züge in den Süden starten an den Bahnsteigen 7 und 8, während die Züge aus dem Süden auf den Bahnsteigen 11 und 12 ankommen.

Die SRT ermöglicht es Fahrgästen, die im Besitz von Fahrkarten für Schnell-, Express- und normale Züge sind, sowie Inhabern von Monatskarten, den Vorortzug Thani Ratthaya für den Anschluss an die Hochbahnstation Don Mueang ein Jahr lang kostenlos zu nutzen oder gemäß den auf den Fahrkarten angegebenen Bedingungen.

Fahrgäste von Fernzügen, die an nicht mehr in Betrieb befindlichen ebenerdigen Bahnhöfen ein- und aussteigen, können mit ihren Fahrkarten ebenfalls kostenlos den Vorortzug Thani Ratthaya nutzen.