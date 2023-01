Von: Björn Jahner | 20.01.23

BANGKOK: Seit Donnerstag (19. Januar 2023) wird ein kostenloser Shuttle-Bus-Service zwischen dem alten Hauptbahnhof – Hua Lamphong – und dem neuen Hauptbahnhof Bangkoks – Krung Thep Aphiwat Central Terminal (Bang Sue Grand Station) – angeboten. Der Shuttle-Service soll das Pendeln in Bangkok erleichtern. Der Gratis-Busdienst ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) und der State Railway of Thailand (SRT).

Dieser kostenlose Busdienst eingerichtet, nachdem 52 Fernzüge ab sofort vom neuen Bahnhof Krung Thep Aphiwat starten. Der neue Eisenbahnknotenpunkt des landes wurde im November 2021 eröffnet und bedient die Fahrgäste der beiden Linien der Red Line der SRT.

Der Shuttle-Service wird mit sechs NGV-Niederflurbussen bedient, die täglich zwischen den beiden Bahnhöfen verkehren. Laut der thailändischen Tageszeitung „The Nation“ startet der erste Bus am Bahnhof Krung Thep Aphiwat um 04.30 Uhr morgens und der letzte Bus um 23.00 Uhr. Die Busse verkehren alle 30 Minuten.

Lesen Sie auch: Fernzüge starten vom neuen Hauptbahnhof

Die BMTA wird außerdem an beiden Bahnhöfen mehr Personal einsetzen, das den Fahrgästen des Shuttle-Service behilflich ist. Man hofft, das Bewusstsein für den neuen hilfreichen Busservice zu schärfen, indem die Pendler vor Ort darüber informiert werden. Auch in den öffentlichen Bussen wird die BMTA die Einzelheiten und den Fahrplan des neuen kostenlosen Busses mit Zugverbindung bekanntgeben. Mit der Maßnahme sollen Bahn- und Buspendler über den neuen Service aufgeklärt werden.

Der Bang Sue Grand Station wurde im November letzten Jahres von König Rama X. der neue Name Krung Thep Aphiwat verliehen. Ursprünglich hatte die SRT geplant, alle 66 Langstreckenzüge mit Ausnahme der ostwärts fahrenden Züge von Hua Lamphong nach Bang Sue zu verlegen, aber der Plan wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben. Derzeit werden 52 der 66 Strecken ab dem Krung Thep Aphiwat Central Terminal – 20 in den Süden, 18 in den Nordosten und 14 in den Norden.