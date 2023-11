KANCHANABURI: Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich im Bezirk Sangkhla Buri ein Erdbeben, das auch in dieser westlichen Provinz zu spüren war.

Kanrawee Sitthicheewapak, Generaldirektor des thailändischen Wetterdienstes, sagte, dass sich das Beben der Stärke 4,0 um 03.07 Uhr in einer Tiefe von sechs Kilometern im Tambon Nong Lu ereignet habe.

Die Abteilung für Erdbebenbeobachtung des Ministeriums berichtete, dass das Beben durch die Bewegung der Drei-Pagoden-Verwerfung ausgelöst wurde, und erhielt Berichte über erschütterte einstöckige Häuser im Tambon Nong Lu.

Viele Menschen im Bezirk Sangkhla Buri berichteten über Facebook, dass sie durch das Erdbeben aufgewacht seien, ihre Häuser bebten und sie Geräusche von ihren Metalldächern hörten.

Nataya Noomwatana, eine örtliche Schweinefleischverkäuferin, sagte, dass sie, während ihr Team seine Waren vorbereitete, Geräusche vom Dach ihres Marktes und vom Boden unter ihren Füßen hörte. Das Beben erschreckte die Verkäufer, die daraufhin aus den Marktgebäuden rannten.

Zwei frühere Beben in Sangkhla Buri hatten sich am 14. Juli 2015 mit einer Stärke von 4,8 auf der Richterskala und am 20. August 2015 mit einer Stärke von 4,5 ereignet.