Einheitlicher Steuersatz für Zigaretten geplant

Von: Björn Jahner | 22.08.23

BANGKOK: Die Verbrauchsteuerbehörde erwägt die Einführung eines einheitlichen Steuersatzes für Zigaretten und bereitet sich darauf vor, mit dem Gesundheitsministerium zu verhandeln, um E-Zigaretten in ihre Zuständigkeit für Beschlagnahmungen und Geldstrafen einzubeziehen.

Nach Angaben von Ekniti Nitithanprapas, dem Generaldirektor der Verbrauchssteuerbehörde, werden bei den Überlegungen zu einer neuen Zigarettensteuerstruktur Fortschritte erzielt. Die Behörde ist nun dabei, ihre Steuererhebung an die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anzupassen, die vorschlägt, die Steuern auf der Grundlage größerer Mengen und zu einem einheitlichen Satz zu erheben.

Derzeit wendet die Verbrauchsteuerbehörde zwei Methoden zur Erhebung der Zigarettensteuer an:

1. Steuer auf der Grundlage der Menge: 1,25 Baht pro Zigarettenpackung.

2. Steuer auf der Grundlage des Preises, mit zwei Stufen: 42 Prozent für Zigarettenpackungen mit einem Preis von 72 Baht oder mehr und 25 Prozent für Packungen mit einem Preis unter 72 Baht.

Das System mit zwei Steuersätzen hat sich jedoch als problematisch erwiesen, da Hersteller und Importeure ihre Preise gesenkt haben, um mit dem Steuersatz von 25 Prozent konkurrieren zu können. Vorläufige Studien deuten darauf hin, dass eine auf dem Preis basierende Einheitssteuer effektiver wäre und es der Verbrauchssteuerbehörde auch erlauben würde, die Zuständigkeit für E-Zigaretten zu übernehmen.

Was E-Zigaretten betrifft, so führt die Verbrauchssteuerbehörde derzeit Gespräche mit dem Gesundheitsministerium, um sie in ihren Regelungsrahmen aufzunehmen. Mit diesem Schritt soll die Verbreitung von nicht regulierten E-Zigaretten auf dem Markt unterbunden werden. Da es derzeit keine spezielle Steuerklasse für E-Zigaretten gibt, ist die Behörde nur begrenzt befugt, diese zu beschlagnahmen und Geldstrafen gegen die Händler zu verhängen.

Höhere Zigarettensteuern haben zwar zu einem Rückgang des Rauchens geführt, aber auch unbeabsichtigt zu einem erhöhten Konsum von gefälschten Zigaretten und E-Zigaretten, betont Khun Ekniti. Dies hat die Bemühungen der Verbrauchsteuerbehörde, illegale Aktivitäten zu bekämpfen, noch stärker belastet.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, plant die Verbrauchsteuerbehörde, ihre Datenanalysefähigkeiten in Zusammenarbeit mit der Polizei auszubauen. Am 31. August 2023 soll eine offizielle Vereinbarung unterzeichnet werden, die diese Zusammenarbeit formalisiert.

Darüber hinaus ist die Behörde eine Partnerschaft mit einer privaten „Big Data“-Organisation eingegangen, die dem Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft untersteht, um die Effizienz der Strafverfolgung durch die Auswertung von Daten über den illegalen Handel zu verbessern. Diese Initiative wird in der Anfangsphase anhand des Zigarettenhandels als „Sandbox“-Projekt getestet.

Die Entwicklung des Online-Zentrums zur Durchsetzung des illegalen Handels hat zu einer Verbesserung der Durchsetzungsbemühungen um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geführt. Insbesondere das Online-Kontrollzentrum war bei der Bekämpfung von gefälschtem Öl am effektivsten, mit 1.135 Fällen und Geldstrafen in Höhe von insgesamt 23 Millionen Baht in den ersten 9 Monaten des Jahres 2023, ein deutlicher Anstieg gegenüber 578 Fällen und 2 Millionen Baht an Geldstrafen im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Auch die Bußgelder im Zusammenhang mit dem illegalen Tabakhandel sind um 20 Prozent auf 5,7 Mio. Baht gestiegen, gegenüber 4,1 Mio. Baht im entsprechenden Zeitraum 2021.