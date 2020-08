Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.20

Ein Leser präsentiert ein Gedicht zu Kreuzfahrten:

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig eine Kreuzfahrt, die ist schön,

ja, da kann man die Touristen an der Reling hängen sehn‘.

Holla hi, holla ho, ach wie groß ist die Erwartung, ja wir freuen uns doch so.

Schon am Abend an der Schiffsbar keinen Whisky lässt man stehn‘,

und so kann man uns dann wieder an der Rehling hängen sehn‘.

Holla hi, holla hui, ja wir füttern bloß die Fische, nur der Magen, der sagt pfui.

Lädt der Käpten ein zur Gala, goldene Knöpfe am Revers,

Kennt er wirklich nicht den Namen seines Schiffes, bitte sehr?

Holla hi, holla ha, aber stattlich tut er ausschauen was er sagt ist nur bla-bla.

Sind die Preise unbezahlbar, doch das stört uns nicht beim Kauf,

Fröhlich schwenken wir die Tüten mit dem Zollfrei-Zeichen drauf,

Holla hi, holla hu, unser Opa kriegt ein T-Shirt, und ein Selfie noch dazu.

In manchen Häfen oder Inseln gehen zu tausend wir an Land,

doch wir geben dort kein Geld aus, denn das wär‘ doch allerhand.

Holla hi, holla hei, warum schaut man uns so schräg an, denn der Eintritt ist doch frei

Ein Orkan schlägt uns breit­seitig, den hat der Käpten übersehen,

die ganze Mannschaft ist schon seekrank, keiner kann mehr aufrecht stehn‘.

Holla hi, holla ho, krachend rutscht vorbei ein Kühlschrank, langsam bin ich nicht mehr froh.

Schließlich fällt auch noch der Strom aus, und wir alle liegen flach,

darum nennt man sowas Kreuzfahrt, oh mein Magen wird so schwach.

Holla hin, holla her, bitte wo sind die Toiletten, doch ich schaff‘ es gar nicht mehr.

Doch an Bord wird’s plötzlich leise keiner traut sich aus dem Haus

Kurz vor Ende unsrer Reise bricht das Covid-Virus aus.

Holla hi, holla hu, ja wer ist denn wohl der nächste, bin es ich oder bist es du.

Nach der Irrfahrt durch fünf Länder gehen geschlagen wir von Bord,

niemand stützt uns am Geländer, nicht ein einziges tröstend Wort.

Holla hi, holla hi, ich bin wirklich schrecklich müde, fast am Ende irgendwie.

War die Kreuzfahrt wirklich lustig, war die Kreuzfahrt wirklich schön?

Nie wieder werd‘ ich in die Nähe eines Kreuzfahrschiffes gehen.

Holla hi, holla ho, lieber irr‘ ich durch die Lüneburger Heide irgendwo.

Adi Pieper, Koh Samui

